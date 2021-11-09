Эксперты дали прогноз, когда смертность от COVID-19 в Украине пойдет на спад

Смертность от COVID-19 в Украине за последнюю неделю выросла на 18% и этот показатель еще увеличится в ближайшие недели. Пик ожидается в середине ноября, и спад – уже во второй половине месяца. Однако не превысит общий прогноз в 92 тысячи жертв эпидемии.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения КШЭ Юрий Ганиченко на онлайн-брифинге 9 ноября. По его словам, сейчас в стране наблюдается положительный тренд и начало стабилизации, перестали расти показатели новых случаев болезни и госпитализаций.

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Но в тоже время смерность продолжает расти. Эксперт напомнил, что на прошлой неделе был зафиксирован новый рекорд – 793 умерших, по состоянию на сегодняшний день мы видим превышение этого показателя – 833 летальных исхода.

Ганиченко пояснил, что на рекорды отдельных дней влияет также "довнесение" данных, для сглаживания которого рекомендуется смотреть на средненедельный показатель. На данный момент смертность от коронавируса в Украине достигла 647 человек в среднем за сутки – и он может продолжить продолжить рост в ближайшие одну-две недели.

"Смертность является отложенным показателем и стабилизация ее наступает через 1-2 недели после стабилизации по выявленным случаям и госпитализации", – пояснил руководитель Центра.

По его словам, сейчас смертность в Украине от коронавируса – 22 человека на 100 тысяч населения, и мы по летальности находимся на 2 месте среди стран Европы. При этом наша страна еще не достигла пиковых значений других европейских стран. Согласно прогнозам экспертов КШЭ, рост смертности будет небольшим.

Ганиченко сообщил, что сейчас показатель летальности идет выше сценариев Киевской школы экономики, однако прогнозы пока не меняют.

"Если сейчас со второй половины ноября действительно начнется стабильный тренд на стабилизацию заболеваемости и начнется спад, соответственно, наш прогноз в 92 тысячи умерших по "черному" сценарию останется в качестве верхнего предела оценки смертности в Украине с самого начала пандемии, с марта 2020 года", – пояснил эксперт.

Напомним, 3 ноября Украина заняла второе место по суточным показателям смертности от коронавируса. Первое – у России. Тогда в нашей стране скончались 720 человек. Далее со значительным отрывом шли Румыния и Великобритания.

Тогда Ганиченко заявил, что смертность в стране достигла наивысшего исторического уровня, количество летальных случаев из-за этого недуга в стране выросло на 13%.

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