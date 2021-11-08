Украина оказалась на втором месте по числу смертей от COVID-19 за сутки в мире

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Украина оказалась на втором месте по числу смертей от COVID-19 за сутки в мире

Украина оказалась на втором месте по смертности от коронавирусной инфекции в мире за минувшие сутки. 7 ноября в стране зарегистрировали 449 летальных случаев.

Всего в воскресенье в мире умерли 4 628 больных, из них больше всего в России – 1 179 смертей. Об этом свидетельствуют данные онлайн счетчика Worldometers.

На третьем месте в статистике оказалась Румыния – 263 смертельных случая, затем Мексика – 261, Индия – 256, Турция – 200 и Филиппины – 191. С начала пандемии в мире умерли 5 млн 064 тысячи 493 человека, из них в Украине зарегистрировали 72 084 смертей.

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Лидерами по смертности являются США – 775 тыс., Бразилия – 609 тыс., Индия – 461 тыс., Мексика – 289 тыс. и Россия – 246 тыс.

Смертность от коронавируса в мире.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, аналитик Киевской школы экономики утверждает, что в Украине удалось стабилизировать ситуацию, благодаря повальной вакцинации населения, но впереди нас ожидает новая "вспышка" пандемии.

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