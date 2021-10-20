COVID-19 вышел на 3-е место среди причин смертности: количество украинцев стремительно уменьшается

Согласно данным Государственной службы статистики за восемь месяцев 2021 года умерли 439,4 тыс. граждан Украины, причем 37 тыс. – в результате осложнений после коронавируса. При этом рождаемость украинцев за этот период оказалась в два раза ниже – только 180,8 тыс. человек, что свидетельствует о неутешительной тенденции сокращения нашей нации.

COVID-19 уже занял третье место среди причин, по которым чаще всего умирают украинцы. По мнению президента фармацевтической компании Biopharma Константина Ефименко, которое он опубликовал в Facebook, в сентябре 2021 года Украина могла потерять до семи тысяч своих граждан на фоне очередной "волны" пандемии.

"Остановить такие угрожающие темпы сокращения нации можно только одним путем – вакцинация. Первая вакцина была введена в организм в 1796 году, и с того времени технологии стали современные (безопаснее и действеннее), но принцип действия остался прежним. Здесь прогрессивного и научного ничего нет. Все известно уже более 2 000 лет. Применение вакцин помогло человечеству преодолеть полиомиелит, корь, помогло остановить распространение оспы", – указал Ефименко.

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Он скептически отозвался о желании украинцев искать "свой путь" и избегать правил, признанных всем миром за много лет до нас. Из-за этого, по словам Ефименко, наша страна и занимает 4 место в рейтинге смертей от пандемии.

"Впереди нас ждут непростые времена: рост цен на газ и электроэнергию на металлы на товары широкого потребления. И чтобы все это преодолеть и передать полезный опыт нашим детям, необходимо быть здоровыми. Поэтому вакцинируйтесь!", – призвал предприниматель.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, знаменитый педиатр и телеведущий Евгений Комаровский не смог сдержать эмоций, призывая вакцинироваться жителей Украины, которые по-прежнему избегают научных методов борьбы с COVID-19.