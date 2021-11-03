COVID-сертификат в Дії можно получить без загранпаспорта или ID-карты: как это сделать

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Covid
2 минуты
1,7 т.
COVID-сертификат с паспортом-книжечкой - Дія

В приложении Дія появилась возможность сгенерировать сертификат о вакцинации против COVID-19 даже тем, у кого нет биометрического загранпаспорта или внутреннего паспорта гражданина Украины в виде ID-карты.

Для получения документа понадобится только так называемый "паспорт-книжечка". Ранее такая возможность предоставлялась только на портале Дія – если все данные врачом были внесены корректно; однако 2 ноября разработчики сообщили об очередном обновлении сервиса.

В приложении Дія появилась возможность сгенерировать COVID-сертификат с паспортом-книжечкой
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Как сгенеририровать СOVID-сертификат с паспортом-книжечкой в приложении Дія

Последовательность действий не изменилась, однако для получения СOVID-сертификата на основе паспорта-книжечки потребуется последняя версия приложения, обновить до которой Дію можно в AppStore, Google Play или App Gallery. При этом сам паспорт-книжечка отображаться не будет.

  1. Авторизуйтесь в Дії через BankID.

  2. Выберите пункт "Услуги", а затем – "COVID-сертификаты""Получить сертификат".

  3. Отметьте галочкой, что даете свое согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) в Дію. После этого СOVID-сертификат должен подтянуться автоматически.

Примечательно, что ранее в приложении Дія упростили получение COVID-сертификата, отменив обязательную электронную подпись. Последняя требовала подтверждения личности при помощью фото. Сканирования лица постоянно выдавало ошибки, а шутки о попытках сгенерировать "ковидный" сертификат посредством поворотов и наклонов головы успели стать мемами в сети.

Кроме того, со 2 ноября в Дії стали доступны СOVID-сертификаты для детей старше 12 лет. Также в приложении проходит бета-тестирование "ковидных" сертификатов на основе ПЦР-тестов. В ближайшее время разработчики также обещают возможность загрузить сертификат о выздоровлении от коронавируса.

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