'Желтый' COVID-сертификат стал доступным в Дії: как получить документ

На портале Дія стали доступны сертификаты о прививках одной дозой вакцины от коронавируса. Их называют "желтыми" COVID-сертификатами.

Об этом сообщили в пресс-службе сервиса государственных услуг в Telegram. Документ о неполной прививке можно сохранить на мобильном телефоне и распечатать.

Как отмечается, сертификат с одной дозой вакцины можно получить без биометрических документов – требуется только электронная подпись.

Как получить желтый COVID-сертификат:

с помощью электронной подписи авторизуйтесь на портале Дія;

нажмите кнопку "Получить СOVID-сертификат" на главной странице или в разделе "Услуги";

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подпишите согласие об обработке персональных данных электронной подписью;

далее Дія должно найти в реестрах данные о вакцинации;

на электронную почту должно поступить соответствующее сообщение.

Напомним, что "желтый" COVID-сертификат выдается сроком на 120 дней. В отличие от "зеленого", который свидетельствует о прохождении человеком полного курса вакцинации и действует в течение года с момента выдачи.

Разница в ограничениях для владельцев "желтых" и "зеленых" сертификатов ощущается только в "красной" зоне. Например, в "красной" зоне смогут работать только те заведения, где все работники имеют "зеленые" сертификаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дії стало доступным получение COVID-сертификата, даже если человек вакцинировался разными препаратами. Документ сразу подтягивается в приложение. Кроме этого, COVID-сертификат о вакцинации можно распечатать из приложения – после генерации, он хранится в PDF-файле.