"Желтый" COVID-сертификат стал доступным в Дії: как получить документ
На портале Дія стали доступны сертификаты о прививках одной дозой вакцины от коронавируса. Их называют "желтыми" COVID-сертификатами.
Об этом сообщили в пресс-службе сервиса государственных услуг в Telegram. Документ о неполной прививке можно сохранить на мобильном телефоне и распечатать.
Как отмечается, сертификат с одной дозой вакцины можно получить без биометрических документов – требуется только электронная подпись.
Как получить желтый COVID-сертификат:
с помощью электронной подписи авторизуйтесь на портале Дія;
нажмите кнопку "Получить СOVID-сертификат" на главной странице или в разделе "Услуги";
подпишите согласие об обработке персональных данных электронной подписью;
далее Дія должно найти в реестрах данные о вакцинации;
на электронную почту должно поступить соответствующее сообщение.
Напомним, что "желтый" COVID-сертификат выдается сроком на 120 дней. В отличие от "зеленого", который свидетельствует о прохождении человеком полного курса вакцинации и действует в течение года с момента выдачи.
Разница в ограничениях для владельцев "желтых" и "зеленых" сертификатов ощущается только в "красной" зоне. Например, в "красной" зоне смогут работать только те заведения, где все работники имеют "зеленые" сертификаты.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Дії стало доступным получение COVID-сертификата, даже если человек вакцинировался разными препаратами. Документ сразу подтягивается в приложение. Кроме этого, COVID-сертификат о вакцинации можно распечатать из приложения – после генерации, он хранится в PDF-файле.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.