Больницы переполнены, мест нет: в Харькове в разгар пандемии COVID-19 даст концерт "Вечерний Квартал"

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Covid
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Людей в Харькове некуда госпитализировать

Актеры "Студии Квартал 95" решили дать концерт "Вечернего Квартала" в Харькове в разгар пандемии COVID-19. При этом в городе переполнены "ковидные" больницы, а людей некуда госпитализировать.

Об этом написал в Facebook системный аналитик и блогер Евгений Истребин. Концерт состоится в субботу, 23 октября.

"Вечерний Квартал" едет с концертом. Встречайте. 23 октября, суббота, 19:00. Билеты уже в продаже. Не пропусти событие года", – сыронизировал он.

Согласно сайту "Квартал концерт", на мероприятие уже продано больше половины билетов, продажа продолжается. Билеты стоят от 350 грн до 1450 грн.

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Напомним, в Харькове в опорных больницах для пациентов с коронавирусной болезнью добавляют госпитальные места, чтобы держать город в показателях и не перейти в "красную" карантинную зону.

Однако по факту больных отказываются госпитализировать из-за недостатка кислорода и мест.

Концерт состоится 23 октября
Продано больше половины билетов

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове бригады скорой помощи отказывались госпитализировать женщину, которая умирала от осложнений коронавируса. Медики пояснили, что мест в медучреждениях нет.

Еще одна харьковчанка пожаловалась на условия в COVID-больнице: не хватает врачей и медперсонала.

Фоторепотаж из больницы в Харькове смотрите тут.

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