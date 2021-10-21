Больницы переполнены, мест нет: в Харькове в разгар пандемии COVID-19 даст концерт "Вечерний Квартал"
Актеры "Студии Квартал 95" решили дать концерт "Вечернего Квартала" в Харькове в разгар пандемии COVID-19. При этом в городе переполнены "ковидные" больницы, а людей некуда госпитализировать.
Об этом написал в Facebook системный аналитик и блогер Евгений Истребин. Концерт состоится в субботу, 23 октября.
"Вечерний Квартал" едет с концертом. Встречайте. 23 октября, суббота, 19:00. Билеты уже в продаже. Не пропусти событие года", – сыронизировал он.
Согласно сайту "Квартал концерт", на мероприятие уже продано больше половины билетов, продажа продолжается. Билеты стоят от 350 грн до 1450 грн.
Напомним, в Харькове в опорных больницах для пациентов с коронавирусной болезнью добавляют госпитальные места, чтобы держать город в показателях и не перейти в "красную" карантинную зону.
Однако по факту больных отказываются госпитализировать из-за недостатка кислорода и мест.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове бригады скорой помощи отказывались госпитализировать женщину, которая умирала от осложнений коронавируса. Медики пояснили, что мест в медучреждениях нет.
Еще одна харьковчанка пожаловалась на условия в COVID-больнице: не хватает врачей и медперсонала.
Фоторепотаж из больницы в Харькове смотрите тут.
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