Битва за жизнь. Фоторепортаж о спасении больных COVID-19 в Украине и подвиге медиков

Работники "ковидных" больниц Украины работают на износ, спасая жизни больных коронавирусом людей. Многие из пациентов не могут дышать самостоятельно, постоянно нуждаясь в кислороде.

Фотограф фонда ЮНИСЕФ посетил стационар и реанимацию отделения экстренной медицинской помощи в Харькове. Также он съездил с врачами к пациентам, которым приходится лечиться на дому. Снимки были предоставлены OBOZREVATEL (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

В палатах заняты почти все койки, в некоторых помещениях лежат до десяти человек.

Подавляющее большинство тяжелых и средней тяжести больных в реанимации не были вакцинированы.

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По данным Министерства здравоохранения Украины, с 27 488 человек, которые были госпитализированы с коронавирусом с 11 по 17 октября, 25 893, или 94,2%, не получили ни одной дозы вакцины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине официально подтверждено 2 660 273 случая коронавирусной инфекции. Выявлено за минувшие сутки 15 579 больных и 538 летальных случаев.

В Хмельницком у больниц, которые принимают пациентов с коронавирусом, выстраиваются очереди из машин скорой помощи. Кровати "ковидних" отделений заполнены почти на 100%.