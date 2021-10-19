Битва за жизнь. Фоторепортаж о спасении больных COVID-19 в Украине и подвиге медиков

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Covid
3 минуты
2,0 т.
Многие из пациентов не могут дышать самостоятельно

Работники "ковидных" больниц Украины работают на износ, спасая жизни больных коронавирусом людей. Многие из пациентов не могут дышать самостоятельно, постоянно нуждаясь в кислороде.

Фотограф фонда ЮНИСЕФ посетил стационар и реанимацию отделения экстренной медицинской помощи в Харькове. Также он съездил с врачами к пациентам, которым приходится лечиться на дому. Снимки были предоставлены OBOZREVATEL (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

В палатах заняты почти все койки, в некоторых помещениях лежат до десяти человек.

Подавляющее большинство тяжелых и средней тяжести больных в реанимации не были вакцинированы.

Видео дня

По данным Министерства здравоохранения Украины, с 27 488 человек, которые были госпитализированы с коронавирусом с 11 по 17 октября, 25 893, или 94,2%, не получили ни одной дозы вакцины.

Пациентам необходим кислород
Баллоны доставляют с помощью техники
Медики работают на износ
Многие из пациентов не могут дышать самостоятельно
В палатах заняты почти все кровати
В некоторых помещениях лежат до десяти человек
Другим пациентам приходится лечиться дома
Врачи приезжают к больным
Тем, кому нужно, привозят кислород
Иногда есть минутка, чтобы отдохнуть
А потом снова к работе
Фотограф побывал в больнице Харькова
Подавляющее большинство больных не вакцинированы
Поэтому нужно выбирать – вакцинация или реанимация
94,2% пациентов не получили ни одной дозы вакцины
Это может закончиться смертью

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине официально подтверждено 2 660 273 случая коронавирусной инфекции. Выявлено за минувшие сутки 15 579 больных и 538 летальных случаев.

В Хмельницком у больниц, которые принимают пациентов с коронавирусом, выстраиваются очереди из машин скорой помощи. Кровати "ковидних" отделений заполнены почти на 100%.

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаКоронавирусмедики