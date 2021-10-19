Битва за жизнь. Фоторепортаж о спасении больных COVID-19 в Украине и подвиге медиков
Работники "ковидных" больниц Украины работают на износ, спасая жизни больных коронавирусом людей. Многие из пациентов не могут дышать самостоятельно, постоянно нуждаясь в кислороде.
Фотограф фонда ЮНИСЕФ посетил стационар и реанимацию отделения экстренной медицинской помощи в Харькове. Также он съездил с врачами к пациентам, которым приходится лечиться на дому. Снимки были предоставлены OBOZREVATEL (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
В палатах заняты почти все койки, в некоторых помещениях лежат до десяти человек.
Подавляющее большинство тяжелых и средней тяжести больных в реанимации не были вакцинированы.
По данным Министерства здравоохранения Украины, с 27 488 человек, которые были госпитализированы с коронавирусом с 11 по 17 октября, 25 893, или 94,2%, не получили ни одной дозы вакцины.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине официально подтверждено 2 660 273 случая коронавирусной инфекции. Выявлено за минувшие сутки 15 579 больных и 538 летальных случаев.
В Хмельницком у больниц, которые принимают пациентов с коронавирусом, выстраиваются очереди из машин скорой помощи. Кровати "ковидних" отделений заполнены почти на 100%.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.