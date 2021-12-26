Атака Омикрона на Европу: страны продолжают бить рекорды заболеваемости

В Европе страны продолжают бить рекорды по заболеваемости коронавирусом. Это связано с быстрым распространением более заразного штамма Омикрон, который в ряде государств уже стал доминирующим.

Максимальные показатели суточного прироста зараженных обновили Франция и Италия, к ним также присоединилась Португалия. О ситуации в этих странах читайте в материале OBOZREVATEL.

Франция

Во Франции рекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19 был обновлен в субботу, 25 декабря. Впервые с начала пандемии там выявили за сутки более 100 тысяч заболевших.

Количество пациентов с коронавирусной инфекцией в отделениях интенсивной терапии увеличилось на 28 до 3282.

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Всего во Франции COVID-19 заболели уже 9 млн человек, умерли 122 546.

Италия

Эта страна обновляет рекорд заболеваемости в течение трех последних дней. На Рождество в Италии сообщили, что за 24 декабря было выявлено почти 55 тысяч новых случаев заражения коронавирусом – абсолютный максимум.

В стране также увеличивается количество заполненных отделений интенсивной терапии и госпитализаций.

В общей сложности с начала пандемии в Италии COVID-19 заболели 5,6 млн человек, болезнь унесла 136 530 жизней.

Португалия

В Португалии 24 декабря было зарегистрировано 12 943 новых случая заражения коронавирусом и 11 смертей от него. Это не рекорд заболеваемости с начала пандемии, но максимальный показатель с января 2021-го года.

Новая вспышка вируса в стране связана со штаммом Омикрон, который уже доминирует среди остальных вариантов. Его доля в выявленных случаях заболевания составляет 61,5%.

Всего в Португалии уже 1,2 млн заболевших коронавирусом, умерли 18 861 пациент.

Великобритания

В стране прогнозируют рост госпитализаций в связи с распространением штамма Омикрон. Там рассматривают введение мобильных бригад вакцинации "от двери к двери". Группы медиков могут быть направлены в дома непривитых британцев, чтобы иммунизировать еще около 5 млн жителей страны.

Напомним: в Украине же за минувшие сутки выявлено всего менее 3 тысяч новых случаев COVID-19. За день сделали всего 38 тысяч тестов на коронавирус, в два-три раза меньше, чем еще месяц назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, штамм Омикрон впервые выявили месяц назад. В странах "Большой семерки" считают эту мутацию главной угрозой глобальной системе здравоохранения, а ВОЗ предупреждает, что это только начало. Все, что известно об этом варианте коронавируса, вы найдете в нашем материале.