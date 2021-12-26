Во Франции рекорд по количеству новых случаев COVID-19: впервые выявили больше 100 тыс. заболевших в сутки
В субботу, 25 декабря, во Франции был обновлен рекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19. Впервые с начала пандемии коронавируса в стране выявили за сутки более 100 тысяч заболевших.
По информации французских органов здравоохранения, за сутки выявили 104 611 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает издание The Guardian.
Стоит отметить, что предыдущий рекорд во Франции был обновлен 24 декабря. Тогда в стране зарегистрировали 94 124 случая заражения коронавирусом.
Также сообщается, что количество пациентов с коронавирусной инфекцией в отделении интенсивной терапии увеличилось на 28 до 3282. В стране также зарегистрировано в общей сложности 95 513 смертей, связанных с COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки, 24 декабря, в Италии зарегистрировали почти 55 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Примечательно, что это оказалось абсолютным максимумом с начала пандемии.
Примечательно, что в Италии на фоне распространения штамма коронавируса Омикрон ввели запрет на массовые мероприятия к Новому году и Рождеству. Ограничения будут действовать до 31 января.
Стоит отметить, что другие страны Европы также бьют рекорды по заболеваемости COVID-19. Так, в Великобритании за прошлую неделю коронавирусом заразилось 1,7 миллиона человек - это рекордный для страны показатель с самого начала пандемии. В Испании 23 декабря, выявили максимальное количество новых случаев коронавируса за сутки – 72 912.
Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.