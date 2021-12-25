В Италии на Рождество обновили абсолютный максимум по количеству случаев COVID-19 с начала пандемии

За прошедшие сутки, 24 декабря, в Италии зарегистрировали почти 55 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Отметим, что это оказалось абсолютным максимумом с начала пандемии.

Также за сутки в Италии от коронавируса умерло 144 человек. Об этом сообщает издание La Repubblica.

Примечательно, что страна уже в течение трех дней обновляет рекорд по выявлению заражения коронавирусной инфекцией. За 23 декабря в Италии зафиксировали 50 559 заражений COVID-19. Сутками ранее был зафиксирован еще один рекорд – 44,5 тысячи новых заболевших.

Также в Италии увеличивается количество заполненных отделений интенсивной терапии и госпитализаций. Сейчас в стране занято почти 9 тысяч ковидных коек.

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Согласно данным Министерства здравоохранения Италии, за последнюю неделю на 100 тысяч жителей страны в среднем 393 случая заболевания приходится на детей до 9 лет, а 404 – на подростков от 10 до 19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с этим эксперты призывают итальянцев активнее вакцинироваться, а тем, кто уже получил две дозы препарата, делать третью.

Примечательно, что в Италии на фоне распространения штамма коронавируса Омикрон ввели запрет на массовые мероприятия к Новому году и Рождеству. Ограничения будут действовать до 31 января.

Стоит отметить, что другие страны Европы также бьют рекорды по заболеваемости COVID-19. Так, в Великобритании за прошлую неделю коронавирусом заразилось 1,7 миллиона человек - єто рекордный для страны показатель с самого начала пандемии. В Испании 23 декабря, выявили максимальное количество новых случаев коронавируса за сутки – 72 912. Во Франции рекордная заболеваемость коронавирусом за сутки с начала пандемии – 94 124 случая – зафиксирована 24 декабря.