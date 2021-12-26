Британия ждет вспышку COVID-19: медиков хотят отправлять домой к невакцинированным

В Великобритании на фоне прогнозируемого увеличения количества COVID-госпитализаций, в частности из-за штамма Омикрон, рассматривают введение мобильных бригад вакцинации "от двери к двери". Ожидается, что группы медиков будут направлены в дома непривитых британцев, чтобы иммунизировать еще около 5 млн жителей страны.

Как передает Daily Mail, Министерство здравоохранения и другие ведомства уже обсудили этот план. Отмечается, что он может способствовать повышению уровня иммунизации, а также стать решением проблемы с доставкой вакцины в сельские районы или домохозяйства, откуда тяжело добраться до прививочных центров.

"Я думаю, что все, что поощряет тех, кто отказывается от вакцинации, разумно", – сказал один из министров, поддержавших указанный план. В то же время он предупредил, что "настроение в стране ужесточится против людей, которые отказываются от вакцинации".

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Прививки "от двери до двери" уже были опробованы на практике в одном из районов Ипсвича. В результате за выходные дни уколы дома получили 150 местных жителей.

"В тех районах Лондона, где очень низкий уровень вакцинации, вы наверняка получите хороший прирост иммунизации, если будете стучаться в двери. Думаю, это даст очень положительный эффект", – уверен член парламента Тори и практикующий врач Дэн Поултер.

Научно-консультативная группа по чрезвычайным ситуациям на заседании правительства предупредила, что пик госпитализаций в Соединенном Королевстве "может быть сопоставим с предыдущими или даже превысить их".

При этом члены парламента и предприниматели гостиничной сферы предупредили британского премьера Бориса Джонсона, что новые карантинные ограничения до Нового года "могут разрушить бизнес". Они выступили за то, чтобы отложить жестокий карантин.

Ранее сообщалось, что ужесточение COVID-правил в Великобритании может начаться 28 декабря и продлиться до марта 2021 года.

Добавим: хотя в последнее время уровень смертности от COVID-19 в Британии стабилизировался, количество новых инфицированных, выявленных за сутки, растет.

Как писал OBOZREVATEL:

во Франции недавно был обновлен рекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19. Впервые с начала пандемии коронавируса в стране за сутки выявили более 100 тыс. заболевших.

В Италии тоже зафиксировали абсолютный максимум новых COVID-случаев с начала пандемии: почти 55 тыс. новых заражений в сутки.