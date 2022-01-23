Япония бьет рекорды по количеству заражений, а Ирландия отменила большинство ограничений. Хроника COVID-19 на 23 января

В мире за сутки прибавилось 2 823 876 пациентов с коронавирусом, больше всего новых инфицированных во Франции (+389 320), Индии (+333 533) и США (+312 314). Лидерами по смертности за день стали такие страны: США (841), Россия (681) и Индия (511), всего скончалось 6363 пациента.

В общей сложности с начала пандемии COVID-19 заболело уже 349,9 млн человек, из них 5,6 млн пациентов умерло, а 278,1 млн смогли победить болезнь.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

3 842 011 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 99 129 пациентов умерло, а 3 580 878 человек выздоровели.

Исследователи считают, что штамм Омикрон продолжает тенденцию, установленную Дельтой – он вызывает симптомы, которые больше похожи на обычную простуду, особенно у людей, которые были вакцинированы.

Профессор Сергей Крамарев спрогнозировал, что волна штамма Омикрон в Украине будет быстрой. При этом за сутки могут фиксировать до 45 тысяч новых инфицированных.

Главное за 23 января:

В Ирландии барам и ресторанам снова можно работать и после 8 часов вечера, а запрашивать у клиентов справки о вакцинации больше не нужно . Крытые и открытые площадки снова могут вернуться к полной посадке. Вместе с тем, в общественном транспорте и в магазинах маски нужно носить до конца февраля.

В Японии подтвердили 54 576 новых случаев коронавируса за сутки, что является новым рекордом с начала эпидемии. В стране фиксируют максимальные показатели заболеваемости пятый день подряд. С 1 января число заражений за 24 часа увеличилось в 100 раз.

В Гонконге в перенаселенном жилом районе Квай Чунг число случаев заражения COVID-19 может расти в геометрической прогрессии . Предполагается, что, помимо высокозаразного штамма Омикрон, причиной вспышки могли стать хомяки из зоомагазина , у которых также выявили COVID-19. Власти приказали убить 2 тысячи особей.

В Польше новый рекорд заболеваемости коронавирусом за сутки – 40 876 случаев . Умерли при этом 193 человека, а среднее количество летальных случаев за последние семь дней снизилось.

В Pfizer заговорили о ежегодной иммунизации людей от COVID-19 вместо частых ревакцинаций. Главный исполнительный директор компании Альберт Бурла считает, что такой график будет более удобным.