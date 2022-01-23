Бережнов: в Украине будет до 40 тысяч случаев COVID-19 в сутки, но больше нам никто не поможет

Пик новой вспышки заболеваемости коронавирусом в Украине можно ожидать в конце января-начале февраля. Количество новых выявленных случаев может достигать 40 тысяч в сутки. Тем не менее, "сбить шапку" этой волны могут сами украинцы, если вспомнят о всем известных мерах защиты, масках, дистанции и так далее.

В Великобритании отменили большинство карантинных ограничений, но Украине отказываться от них пока слишком рано. Наоборот, локдаун был бы наиболее эффективной мерой борьбы с инфекцией.

Такое мнение в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL высказал экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов. Далее приводим его прямую речь.

Мне трудно оценить решение британского премьера, потому что я не владею информацией об эпидемической ситуации в Великобритании. Но если смотреть на то, как развивается ситуация с коронавирусом в мире, то полностью снимать ограничения, с моей точки зрения, еще рано. Сейчас по миру идет новая волна заболеваемости.

Видео дня

Для того, чтобы объективно принимать решения, нужно четко понимать, как развивается эпидемический процесс при таком виде инфекции. Сейчас еще не понятно до конца, как он будет развиваться, как будет мутировать вирус.

Например, если взять грипп, то процесс его распространения хорошо изучен, отработаны стандартные механизмы и подходы, принимаются соответствующие меры. Рассчитаны определенные уровни опасности, так называемый эпидемический порог – когда заболеваемость повышается до такого-то уровня, необходимо применять такие-то меры.

Но если премьер принимает такое решение, наверняка оно основано на проведенных исследованиях, на оценках и прогнозах ученых и так далее. Скорее всего, решение было принято не единолично.

Но это не значит, что раз Великобритания отменяет ограничения, надо отменять и нам в Украине. Это будет слишком рано. Я бы все равно относился к этому с осторожностью. Есть вещи, которые надо продолжать.

Основные показатели, которые необходимо учитывать – уровень заболеваемости, тяжесть течения болезни и летальность. У нас они по-прежнему высоки.

По большому счету, конкретная цифра новых случаев заболеваний в сутки будет зависеть от того, сколько людей мы протестируем. Понятно, что идет рост количества заражений и больных. Думаю, еще неделю-две заболеваемость будет расти, может дойти и до 40 тысяч в день. Поэтому больницы должны быть готовы к тому, что будет увеличиваться количество нуждающихся в госпитализации.

Когда потеплеет, конечно, будет спад, потому что начнется проветривание помещений, улучшится вентиляция, люди будут меньше сидеть в закрытых пространствах и так далее. Чем будет теплее, тем больше будет снижаться заболеваемость.

Но прекратится ли эпидемия? Прошлым летом мы надеялись на это, но, к сожалению, этого не произошло. По крайней мере, заболеваемость значительно уменьшится.

Единственной действенной мерой при инфекциях, которые передаются воздушно-капельным путем, является разобщение, разрыв цепей передачи. Иммунизация тоже действенный способ, но чтобы получить максимальный эффект, нужно привить 80-90% населения.

Да, локдауны приводят к экономическим потерям. Но если посчитать, сколько заболеваний таким образом можно предотвратить, то экономика, скорее, выигрывает.

Сбить пик этой волны эпидемии сможем только мы сами, больше нам никто не поможет. Нужно, чтобы все мы выполняли те требования предотвращения заражения и распространения, которые всем известны.

Если мы сами не будем этого соблюдать, то кто нам доктор?

Многие говорят: да маска не защитит… Не тебя она не защитит, а защитит окружающих от тебя! Она предотвратит массовое выделение вируса, если человек является носителем. Он меньше заразит вокруг себя. Хирург надевает маску не для того, чтобы защитить себя, а чтобы защитить пациента, который лежит на операционном столе.

Мы считаем, что потенциально все могут выделять вирус, поэтому и надеваем маски. Чем меньше будем общаться, тем лучше. Понятно, что хорошо бы всем прививаться, в том числе бустерной дозой.

Ковид-сертификат будет действовать не год, а 9 месяцев. Дело в том, что до сих пор не понятно, как долго в среднем на достаточно высоком уровне будет держаться иммунитет человека после вакцинации. Конечно, это все очень индивидуально. Из десяти человек, которым сделали прививку из одного флакончика с вакциной, у девяти будет хороший иммунный ответ, а у одного нет. Он скажет: плохая вакцина. Но дело ведь не в вакцине.

Но сегодня можно говорить, что на протяжении 9 месяцев у 80-90% привитых гарантированно будет достаточно высокий иммунитет, который гарантирует, что человек либо не заразится, либо, если заразится, переболеет в легкой форме.

Что будет дальше, пока сказать трудно, потому что исследований и наблюдений еще недостаточно. И мало времени прошло с начала пандемии. Но через 9 месяцев станет понятно, продлевать срок действия сертификата или говорить о новом этапе вакцинации.

Единственное, что я могу порекомендовать – это слушать советы Минздрава. Я знаю точно, что там нет врагов украинского народа, и плохого они не посоветуют. Никто не планирует нанести украинцам вред.