Профессор перечислил симптомы Омикрона у вакцинированных: на что обратить внимание

Симптомы нового штамма коронавируса Омикрон, стремительно распространяющегося по миру, существенно отличаются от проявлений предыдущих вариантов COVID-19. Такие проявления как одышка, лихорадка и потеря обоняния опустились вниз в рейтинге.

Об этом сообщил Express со ссылкой на Тима Спектора, возглавляющего исследование ZOE Covid, в рамках которого запущено приложение, отслеживающее движение пандемии. Он и его команда провели анализ данных о симптомах положительных случаев Омикрона и сравнили их с проявлениями Дельты и других штаммов.

Отмечается, что COVID-19 оказался очень изощренной угрозой, по мере распространения которой возникают варианты с мутационными преимуществами. Одним из последних испытаний стал Омикрон. Этот штамм более заразен, чем предыдущие, а мутации шиповидного белка дали ему преимущество против двух прививок противокоронавирусной вакцины.

Видео дня

Однако сейчас мир стал гораздо крепче в противостоянии COVID-19. Большая часть населения планеты сегодня имеет два слоя иммунитета: природный и иммунитет, вызванный вакцинацией. Благодаря этому Омикрон вызывает гораздо более легкое заболевание, чем Delta и ее предшественники.

По словам Спектора, с течением времени изменился весь профиль симптомов COVID-19, поскольку новые варианты вышли на первый план.

"Еще в 2020 году стало понятно, что оригинальная и альфа-версия коронавируса имеют три очень распространенных симптома: кашель, лихорадку и потерю обоняния, а также по меньшей мере 20 других проявлений", – говорит Спектр.

Ученый отметил, что когда появилась Дельта, медики заметили изменение симптомов.

"Симптомы, похожие на простуду, включая насморк, боль в горле и постоянное чихание, участились, а также головная боль и кашель, особенно у людей, которые были вакцинированы", – отметил Спектор.

По его словам, Омикрон, похоже, продолжает тенденцию, установленную Дельтой.

"Омикрон вызывает симптомы, которые больше похожи на обычную простуду, особенно у людей, которые были вакцинированы, и меньше общих системных симптомов, таких как тошнота, боли в мышцах, диарея и сыпь на коже", – объяснил Спектор.

Профессор назвал пять симптомов Омикрона у вакцинированных:

насморк

головная боль

усталость (легкая или сильная)

чихание

боль в горле

Команда ZOE также обнаружила, что только половина вакцинированных людей имела один из трех классических симптомов COVID-1: лихорадку, кашель или потерю обоняния.

Как сообщал OBOZREVATEL, эпидемиолог Наталья Виноград назвала главный "минус" штамма Омикрон.