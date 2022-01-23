В Украине почти 15,5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, заболели тысячи детей

В Украине за минувшие сутки, 22 января, было выявлено 15 444 новых случая коронавируса. Серди инфицированных 2298 – это дети, а 264 – медработники. Умерло за день 86 пациентов с COVID-19, а 2030 человек выздоровело.

Госпитализировали с коронавирусом или подозрениями на него 2774 украинцев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Всего за день в стране на COVID-19 протестировали 78 852 человек.

По состоянию на утро воскресенья, 23 января, с начала пандемии в Украине подтверждено уже 3 857 455 случаев инфицирования коронавирусом, из них 99 215 стали летальными, а 3 582 908 пациентов победили болезнь.

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Вакцинация от коронавируса

За сутки в стране сделали всего 38 861 прививку от COVID-19. Первую дозу получили 14 639 человек, вторую – 13 656, дополнительную – 332, а бустерную – 10 234.

Всего же с начала вакцинальной кампании в Украине одной дозой иммунизированы 15 155 836 человек, двумя – 14 457 249, бустерной – 203 445, а дополнительной – 13 021. В общей сложности сделали 29 829 551 прививку.

В Европе и всем мире тем временем ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается напряженной из-за штамма Омикрон. Так, в Польше было зарегистрировано максимальное число заболевших за сутки, а Япония била собственный рекорд заражений пять дней подряд.

Ситуация в регионах Украины

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки выявлено во Львовской (2170), Ивано-Франковской (1704), Сумской (1469) и Харьковской (1193) областях. А меньше всего новых зараженных на Луганщине (35) и Запорожье (61).

Как сообщал OBOZREVATEL, профессор Сергей Крамарев спрогнозировал, что волна штамма Омикрон в Украине будет быстрой. При этом за сутки могут фиксировать до 45 тысяч новых инфицированных.