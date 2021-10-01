Врач рассказала, чем отличаются симптомы штамма Дельта: часто похоже на ротавирусную инфекцию

Симптомы заражения коронавирусом штаммом Дельта похожи на ротавирусную инфекцию. У больного появляется катаральные явления и понос.

Об этом для ТСН рассказала врач-пульмонолог, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии КБ "Феофания" Светлана Гук. Она отметила, что даже першение в горле с небольшим насморком тоже могут быть проявлениями Дельты.

Врач рассказала, если заболевание протекает легко, то больной может пойти на поправку уже через две недели, лечась дома.

"Если же болезнь протекает тяжело, наслаиваются осложнения, пациент находится в инфекционном стационаре – здесь уже прогнозировать почти невозможно. От 10-14 дней до месяца и более", – сказала Гук.

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Медик подчеркнула, что при ухудшении состояния здоровья людей госпитализируют на 5-7 день, а у пациентов со сниженной реактивностью – возможно позже, после 10 дня болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сказал, что в Украине практически все новые случаи заражения коронавирусом – это инфицирование штаммом Дельта. При появлении симптомов, таких как повышенная температура или общее чувство слабости, нужно пройти лабораторное исследование на наличие COVID-19.

Ученые в Британии сообщили, что люди, инфицированные штаммом коронавируса Дельта, в два раза чаще подвержены риску госпитализации из-за болезни. Поэтому медики призвали вакцинироваться от коронавируса.

В ВОЗ рассказали, что штамм Дельта представляет наибольшую угрозу для людей, которые не получили прививку от COVID-19. Вакцинация дает защиту от нового варианта коронавируса.