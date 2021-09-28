В Минздраве заявили о вспышке Дельта-штамма в Украине: чем отличаются симптомы
В Украине практически все новые случаи заражения коронавирусом – это инфицирование штаммом Дельта. При наличии общих симптомов, таких как повышенная температура или общее чувство слабости нужно пройти лабораторное исследование на наличие COVID-19.
Об этом для "РБК-Украина" рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. Он отметил, что при любых признаках респираторного заболевания необходимо обращаться к врачам.
Он также указал, что начальные симптомы заражения и клиническое течение Дельтой немного отличаются.
"Но думаю, что после того, как мы либо получим официальную позицию Всемирной организации здравоохранения, либо соберем доказательную информацию о симптомах, которые являются самыми характерными, тогда мы уже сможем выйти с официальным разъяснением", – говорил Кузин.
Главный санитарный врач назвал главные симптомы заражения вариантом Дельта: насморк, слабость и повышение температуры тела.
При этом Кузин добавил, что у вакцинированных людей в случае заражения болезнь протекает проще и без типичных симптомов.
Медик объяснил, в чем главная опасность штамма Дельта и сравнил его с "классическим" вариантом инфекции.
Как писал OBOZREVATEL, ученые в Британии сообщили, что люди, инфицированные штаммом коронавируса Дельта, в два раза чаще подвержены риску госпитализации из-за болезни.
Третья волна пандемии в варианте "Дельта" может стать заключительной в случае высокого процента вакцинации в большинстве стран. Именно от доли иммунизированного населения зависит заразность штамма, которая прогнозировано пойдет на спад.
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