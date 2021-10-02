Врач назвала условие прекращения пандемии COVID-19: перейдет в обычную респираторную инфекцию

Пандемия коронавируса (COVID-19) перейдет в ту стадию, когда болезнь станет простой респираторной инфекцией. Это произойдет в результате эволюции и мутаций.

Об этом для "Укринформа" рассказала врач-инфекционист Ольга Сахневич. При этом она отметила, что вакцинация полностью не защищает от болезни.

"Вакцинация защищает не от заболевания, а от тяжелого течения болезни и попадания на госпитализацию", – пояснила она.

Медик сказала, что добиться коллективного иммунитета не удастся, потому что COVID-19 еще малоизученный учеными, а вирус меняется и появляются новые штаммы. Однако со временем коронавирус перейдет в респираторную форму, как РС-вирус, риновирус, аденовирус.

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"За счет иммунной прослойки и благодаря тому, что люди будут иметь защиту от коронавирусной инфекции, будет легкое течение болезни без тяжелых госпитализаций и летальности", – добавила Сахневич.

Как сообщал OBOZREVATEL, в компании Moderna, которая производит вакцину от COVID-19, считают, что пандемия коронавируса закончится через год. Гендиректор Moderna Inc Стефан Бансел сказал, что этому поспособствует глобальное увеличение производства вакцин.

Во Всемирной организации здравоохранения сказали, что вряд ли удастся окончательно победить COVID-19. Самым опасным штаммом вируса является Дельта.

Добавим, что в мире из-за пандемии COVID-19 снизилось количество плановых детских вакцинаций. В 2020 году 23 млн детей в мире не получили плановую прививку, что грозит миру новыми пандемиями.

Ученые из Университета Падуи (Италия) сообщили, что в течение следующих 12 тысяч лет может произойти глобальная пандемия, которая уничтожит человечество.

Исследователи назвали худший сценарий катастрофы для Земли. Также ученые рассказали, что до конца ХХІ столетия человечество будет вынуждено столкнуться с очередным всемирным потопом, если не предпримет никаких мер для борьбы с изменением климата.

В случае глобальной катастрофы часть человечества может укрыться в местах, которые надежны защищены даже от падения астероида или же ядерной войны.