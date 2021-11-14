Врач назвал опасные симптомы COVID-19, при которых надо срочно действовать

Есть ряд симптомов заболевания коронавирусом, при которых больному необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Они могут указывать на резкое ухудшение состояния и необходимость в реанимации.

Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал доктор медицинских наук, профессор Сергей Крамарев. Один из таких симптомов – одышка.

По словам медика, Дельта-штамм коронавируса отличается тем, что осложнения могут наступить намного раньше, чем это было с предыдущими штаммами. Резкое ухудшение состояния больного может наступить уже на 3-4-й день.

Начало болезни может быть связано с симптомами, характерными для обычного простудного заболевания, но уже через несколько дней могут возникнуть такие симптомы, как "одышка, теснение в груди, непонятные головокружения, провалы в сознании".

Крамарев подчеркнул: при появлении таких симптомов необходимо сразу же обращаться за медицинской помощью, поскольку они могут говорить об опасном развитии заболевания. "Если симптомы сильно выражены, необходимо вызывать скорую, потому что у семейных врачей сейчас просто завал", – заметил он.

Вместе с тем медик рассказал, что в случае с Дельта-штаммом значительного повышения температуры тела может не быть. Она может не превышать 38 градусов. "Понятно, что, если она за 40, то это показатель тяжести, но если она не очень высокая, то это еще не значит, что все легко", – пояснил он.

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