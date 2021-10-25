Вариант Дельты: академик раскрыл опасность новой мутации коронавируса
Новый штамм коронавируса, получивший название AY.4.2, является производной предыдущего варианта COVID-19 – Дельта-штамма. Только вакцинация может защитить от его тяжелых последствий.
Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко. "Это фактически вариант Дельты", – отметил он.
Отвечая на вопрос, может ли этот вариант коронавируса, обнаруженный в Британии, быть еще более опасным, чем Дельта-штамм, академик констатировал, что это маловероятно.
"Что значит, более опасен? Дельта и так является очень опасной. Но наши все равно не хотят вакцинироваться", – заявил Комисаренко.
В этом контексте он напомнил о недавнем социологическом опросе, проведенном Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, согласно которому более 56% украинцев не намерены вакцинироваться от коронавируса.
Академик призвал СМИ работать над разъяснением необходимости прививок и пытаться скорректировать общественное мнение в верном направлении.
Как писал OBOZREVATEL, в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. По предварительным оценкам, он может оказаться более опасным, чем Дельта-штамм. Однако пока в этой стране он не стал доминирующим.
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