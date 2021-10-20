Величайшее открытие. Рассказываем, как вакцины спасли мир от 5 смертельных болезней

В Украине за последний месяц уровень смертности от коронавируса достиг рекордных показателей. Несмотря на пугающую статистику, многие украинцы все равно не хотят делать прививки. И похожая ситуация наблюдается во всем мире – миллионы человек продолжают спорить о необходимости иммунизации.

Но вакцины – одно из величайших изобретений человечества. Такие препараты спасли миллионы жизней и продолжают защищать здоровье привитых людей.

О самых впечатляющих победах над болезнями, которыми мы обязаны именно вакцинам, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Сегодня оспой не болеет никто и нигде – последний известный случай произошел в Англии в 1978 году. А ее возбудители хранятся только в двух очень хорошо защищенных лабораториях. Но еще совсем недавно, в XX веке, это чрезвычайно опасное заболевание погубило больше 300 миллионов человек. Количество жертв в более ранние эпохи подсчитать практически невозможно.

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Оспа распространялась очень быстро, так как ее можно было подхватить буквально везде – через постельное белье или просто встретившись лицом к лицу с инфицированным. Болезнь начиналась как грипп, а вскоре на теле появлялись многочисленные язвы – около трети всех больных в итоге умирали. Выжившие получали многочисленные шрамы, а также частично или полностью теряли зрение.

В течение многих столетий люди искали лекарство от оспы и в итоге нашли – благодаря коровам. Дело в том, что эти животные тоже болеют своей, коровьей оспой. Люди также могут ею заразиться, однако к серьезным последствиям это не приводит.

В 1796 году английский ученый Эдвард Дженнер провел необычный эксперимент. Он заразил коровьей оспой восьмилетнего Джеймса Фиппса, тот заболел, но без опасных последствий для здоровья. Некоторое время спустя мальчика попытались заразить уже натуральной оспой, но ничего из этого не вышло – у него выработался иммунитет.

Все сомнения отпали, когда военнослужащих британской армии и флота вакцинировали от оспы в приказном порядке, и ни с кем ничего плохого в итоге не произошло. Почти через сто лет французский химик Луи Пастер из уважения к Дженнеру предложил назвать основанные на принципе создания искусственного иммунитета препараты вакцинами – от латинского vacca (корова).

Полиомиелит или спинномозговой паралич — это инфекционное заболевание, которое атакует нервную систему человека. Эта болезнь убила намного меньше людей, чем оспа, однако она куда более жестока к выжившим.

Заражаются ею в основном в детском возрасте. Вирус попадает в организм через рот, после этого проникает в кровь и начинает поражать нервную систему, вызывая при этом паралич. В большинстве случаев полиомиелит поражает ноги, однако иногда пациенты умирают от удушья из-за отказа легочных мышц.

До изобретения вакцины от полиомиелита единственной надеждой больных была искусственная вентиляция легких. Для этого в 20-х годах создали специальную камеру – "железные легкие". В этих конструкциях люди порой проводили всю оставшуюся жизнь.

В середине прошлого века в Европе и Северной Америке началась эпидемия полиомиелита. Однако уже к 60-м годам ученый Джонас Солк создал вакцину. Самое интересное, что испытания препарата он проводил на себе, своей жене и детях.

Этот вирус попадает в организм с капельками слюны при кашле. Он вызывает высокую температуру, сыпь, диарею, пневмонию и воспаление оболочек мозга.

До появления вакцины корь убивала около 2,5 миллионов человек ежегодно. Однако побороть ее не удалось до сих пор – из-за высокой заразности коллективный иммунитет наступит, когда прививку от болезни получат 95% людей.

В последние годы заболеваемость корью в США и Европе снова начала расти. В частности, это произошло из-за движения антипрививочников. Толчок для их пропаганды дал британский врач Эндрю Уэйкфилд, который в 1998 году опубликовал статью о том, что комбинированная прививка от кори, свинки и краснухи якобы вызывает у детей аутизм. Несмотря на то, что позже ученые опровергли эту информацию, многие люди и сегодня верят в опасность вакцины.

Инфекция попадает в организм через раны на коже и впоследствии вызывает болезненные судороги. После того, как в США начали применять вакцину против этого заболевания, количество зарегистрированных случаев столбняка снизилось на 95%. Сегодня им болеют около 50 американцев ежегодно. В Украине в 2020 году зарегистрировали 12 случаев столбняка.

Однако в некоторых других государствах инфекция остается серьезной проблемой. К примеру, в Индии в 2015 году от столбняка скончались 2268 человек.

Это смертельное заболевание вызывает вирус Rabies virus после укуса больного животного. Бешенство поражает нервные клетки и через 20-90 дней появляются симптомы. А дальше могут быть два варианта развития событий:

у больного появляется боязнь воды, гиперактивность, а спустя несколько дней он умирает из-за отказа сердечно-сосудистой системы;

у человека постепенно возникает паралич мышц, затем кома и смерть.

По данным ВОЗ, бешенство ежегодно убивает около 60 тысяч человек, причем около 40% из них – это дети и подростки младше 15 лет.

Если у инфицированного уже начали появляться симптомы, то медицина помочь никак не сможет. Поэтому в случае бешенства важно своевременно начать лечение – сразу после того, как человека укусило или поцарапало животное. И здесь мы в очередной раз убеждаемся, что вакцины не зря считаются одним из важнейших достижений человечества.

Создал препарат против бешенства французский исследователь Луи Пастер. В 1885 году к нему в лабораторию приехала женщина со своим девятилетним сыном. Именно Йозеф Майстер стал первым в мире человеком, которого удалось спасти от бешенства.

Врач ввел мальчику двухнедельный курс вакцины, которая до этого испытывалась только на собаках. И она сработала. После этого в Париже ученый открыл так называемую Пастеровскую станцию. Там производили вакцину против бешенства и там же лечили инфицированных людей. Интересно, что вторая подобная станция вскоре появилась в Одессе.

В Украине ситуация с доверием к COVID-вакцинам – одна из самых худших в мире. Согласно опросам, больше половины граждан (56,5%) не собираются в ближайшее время прививаться от коронавируса. Результат на лицо: если в нашей стране хотя бы одну дозу получили всего 19%, то в Сингапуре, Дании и Великобритании этот показатель давно уже превысил 70%.

Почему украинцы не хотят вакцинироваться – сказать сложно. Одна часть боится возможных осложнений после прививки. Другая считает, что препараты содержат в себе опасные вещества. Порой доходит до абсурда – вроде версий о чипировании и бесплодии.

Немалую роль в этом сыграли и лидеры мнений – политики, блогеры, звезды и спортсмены – которые не просто отказываются поднимать тему вакцинации, но и даже распространяют опасные, антинаучные теории.

Однако сомнений нет – вакцины от коронавируса спасают жизни. Ведь очередная волна заболевания в Украине уже наглядно показала эффективность прививок – в реанимациях нет пациентов, которые успели пройти полный курс иммунизации. Даже если такие граждане заболевают, то намного легче переносят инфекцию. Они не умирают и не страдают от последствий COVID-19.