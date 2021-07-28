Прививка второй дозой AstraZeneca не повышает риск образования тромбов – исследование

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Covid
2 минуты
57
Вакцина AstraZeneca подверглась новому исследованию

Риск тромбоза как побочного эффекта вакцины против COVID-19 от AstraZeneca (Vaxzevria) оценивается в 8,1 на 1 миллион после первого укола, показало новое исследование. После ведения второй дозы препарата этот показатель еще ниже – 2,3 случая на 1 миллион привитых.

К таким выводам пришла англо-шведская компания-разработчик препарата, передает Reuters. Агенство указало, что прививка AstraZeneca провоцирует низкий дополнительный риск образования тромбов в сочетании с низким содержанием тромбоцитов. Полная иммунизация (двумя дозами) не повышает вероятность этого негативного эффекта вакцинации.

В компании AstraZeneca добавили, что риск тромбоза в 2,3 случая на 1 миллион сопоставим с соответствующим показателем у людей, которые не вакцинировались против коронавируса.

Видео дня

Журналисты отметили, что препарат от AstraZeneca столкнулся с некоторыми трудностями на рынке, включая задержки производства и информацию о редких случаях серьезных побочных эффектов.

Регулирующий орган Европейского союза по лекарственным средствам с марта текущего года начал изучать случаи тромбоза после прививок. Заявлялось о возможной связи таких осложнений с вакцинацией, однако, как подчеркнул регулятор, общие преимущества иммунизации перевешивают любые риски.

Старший исполнительный директор AstraZeneca Мене Пангалос в свою очередь заявила, что если тромбоз не был диагностирован у пациентов после первой дозы вакцины, им рекомендуется сделать и вторую прививку для полной иммунизации против коронавирусной инфекции.

Напомним, что в Украину было завезено уже четыре вакцины: CoviShield (локальное название AstraZeneca) и CoronaVac, Comirnaty производства Pfizer/BioNTech, а также Jansen от Johnson & Johnson. Более детально о препаратах читайте в нашем материале по ссылке.

При этом риск возникновения серьезных побочных эффектов после вакцинации в Украине оценили в менее 1%. Речь идет о всех препаратах, зарегистрированных для использования в нашей стране.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
ВеликобританияИсследование ученыхВакцинация в Украине и миреКоронавирусисследованиевакцинациявакцина AstraZenecaвакцина CoviShieldВакцина от коронавируса