Прививка второй дозой AstraZeneca не повышает риск образования тромбов – исследование

Риск тромбоза как побочного эффекта вакцины против COVID-19 от AstraZeneca (Vaxzevria) оценивается в 8,1 на 1 миллион после первого укола, показало новое исследование. После ведения второй дозы препарата этот показатель еще ниже – 2,3 случая на 1 миллион привитых.

К таким выводам пришла англо-шведская компания-разработчик препарата, передает Reuters. Агенство указало, что прививка AstraZeneca провоцирует низкий дополнительный риск образования тромбов в сочетании с низким содержанием тромбоцитов. Полная иммунизация (двумя дозами) не повышает вероятность этого негативного эффекта вакцинации.

В компании AstraZeneca добавили, что риск тромбоза в 2,3 случая на 1 миллион сопоставим с соответствующим показателем у людей, которые не вакцинировались против коронавируса.

Видео дня

Журналисты отметили, что препарат от AstraZeneca столкнулся с некоторыми трудностями на рынке, включая задержки производства и информацию о редких случаях серьезных побочных эффектов.

Регулирующий орган Европейского союза по лекарственным средствам с марта текущего года начал изучать случаи тромбоза после прививок. Заявлялось о возможной связи таких осложнений с вакцинацией, однако, как подчеркнул регулятор, общие преимущества иммунизации перевешивают любые риски.

Старший исполнительный директор AstraZeneca Мене Пангалос в свою очередь заявила, что если тромбоз не был диагностирован у пациентов после первой дозы вакцины, им рекомендуется сделать и вторую прививку для полной иммунизации против коронавирусной инфекции.

Напомним, что в Украину было завезено уже четыре вакцины: CoviShield (локальное название AstraZeneca) и CoronaVac, Comirnaty производства Pfizer/BioNTech, а также Jansen от Johnson & Johnson. Более детально о препаратах читайте в нашем материале по ссылке.

При этом риск возникновения серьезных побочных эффектов после вакцинации в Украине оценили в менее 1%. Речь идет о всех препаратах, зарегистрированных для использования в нашей стране.

Как ранее писал OBOZREVATEL: