В ВОЗ рассказали, чем отличается течение болезни у зараженных штаммом Омикрон

Предварительные данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показывают, что вариант коронавируса Омикрон более заразен, чем штамм Дельта и снижает эффективность вакцины. Но в то же время он вызывает менее серьезные симптомы.

По данным ВОЗ, несмотря на то, что по состоянию на 9 декабря Омикрон распространился уже на 63 страны, вариант Дельта, впервые выявленный в Индии в начале этого года, продолжает оставаться причиной большинства коронавирусных инфекций в мире. Об этом сообщает издание France24.

Но открытие Южной Африкой Омикрона, который имеет большое количество мутаций, в прошлом месяце побудило страны всего мира ввести запреты на поездки в страны юга Африки и вновь ввести внутренние ограничения, чтобы замедлить его распространение.

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Однако первые данные свидетельствуют о том, что Омикрон вызывает снижение эффективности вакцины против COVID-19 и передачи болезни даже среди вакцинированных людей. В ВОЗ допускают, что учитывая текущие доступные данные, вполне вероятно, что Омикрон опередит вариант Дельта по темпам и географии распространения.

Также в организации подчеркивают, что легкие или бессимптомные случаи заболевания недостаточны, чтобы установить клиническую тяжесть COVID-19 штамма Омикрон.

Как сообщал OBOZREVATEL, Великобритания в связи резким ростом числа заражений новым штаммом коронавируса Омикрон запускает кампанию по ревакцинации от COVID-19 третьей дозой вакцины. Все желающие в возрасте 18 лет и старше смогут получить ее уже до Нового года.

Напомним, предварительные лабораторные исследования показывают, что две дозы вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech значительно упали в эффективности против нового штамма Омикрон. В то же время производители говорят, что вакцина, адаптированная под южноафриканский вариант COVID-19, может быть готова не раньше марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что у ученых все еще недостаточно информации о новом штамме Омикрон. Однако они уже выделили три главных факта о нем, от которых готовы отталкиваться: иммунитет не полностью нами утрачен, человечество еще не победило коронавирус, бустерная доза вакцины увеличивает сопротивляемость организма инфекции.