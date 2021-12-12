Врач назвала три главных факта о новом штамме коронавируса Омикрон

У ученых все еще недостаточно информации о новом штамме Омикрон. Однако они уже выделили три главных факта о нем, от которых готовы отталкиваться: иммунитет не полностью нами утрачен, человечество еще не победило коронавирус, бустерная доза вакцины увеличивает сопротивляемость организма инфекции.

Как рассказала доктор Россана Роза из Jackson Health System в интервью South Florida, уже более пятидесяти стран заявили о случаях коронавируса штамма Омикрон. В том числе данный вид вируса был выявлен в больнице для ветеранов Джеймса А. Хейли в Тампе (Флорида).

"Пациент испытывает легкие симптомы и недавно вернулся из международного путешествия", – уточнила она.

Роза отметила, что штамм Омикрон будет распространятся по миру, так как практически нет ни одной страны, которая находится в полной изоляции.

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"Вероятно, он уже распространился и уже присутствует в разных местах. Это просто вопрос его поиска", – сказала она.

Говоря о том, на сколько тяжелую форму заболевания вызывает Омикрон, доктор пояснила, что все еще мало информации и говорить, каков этот вид COVID-19 еще рано. Однако, по ее словам, уже ясно, что он очень заразен.

Медик подчеркнула, что в данной ситуации важным остается вопрос диагностики. По ее словам, тестирование на коронавирус следует проводить каждый раз, когда пациент кашляет, у него повышается температура, у него исчезает обоняние, вкус.

Вторым важным фактором в борьбе с распространением инфекции она назвала вакцинацию и подчеркнула, что люди, которые уже переболели коронавирусом, которые вакцинировались, имея антитела, лучше сопротивляются заражению.

По словам Розы, хорошо зарекомендовала себя бустерная прививка, которая повышает шанс на благоприятный исход в случае заражения.

"Когда вы получаете бустер, это своего рода переобучение вашей иммунной системы, чтобы она могла лучше бороться с тем, с чем она сталкивается. Среди людей, которые уже получили бустер, эта способность контролировать вирус намного лучше ", – сказала Роза.

Она же сослалась на заявление представителей компании Pfizer, которые заявили, что их вакцина повысила уровень антител до уровня, достаточного для борьбы с Омикроном, "но двух доз может быть недостаточно".

"Компания объявила, что работает над новой вакциной от Омикрона, которая, возможно, будет готова к марту", – поделилась доктор.

Также она призвала е расслабляться, даже если нет информации о тяжелом течении заболевания со штаммом Омикрон. Медики все еще находятся в стадии его изучения.

Как сообщал OBOZREVATEL, южноафриканские ученые поделились новыми данными о штамме Омикрон.