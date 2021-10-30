В Украине уже 15 "красных" областей, а в ВОЗ предрекли новые пандемии. Хроника коронавируса на 30 октября
В Украине и мире за минувшие сутки выявили 467 944 новых случая коронавируса, умерли от болезни 7 581 пациент. Всего же по состоянию на субботу, 30 октября, выявлено более 246,7 млн инфицированных с начала пандемии.
Умерли при этом уже больше чем 5 млн человек, а победить коронавирус смогли более 223,5 млн людей. Больше всего новых зараженных за сутки в США (80 469), Великобритании (43 467), России (39 849) и Украине (26 870).
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Что важно знать об атаке коронавируса:
2 878 674 случая заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 66 852 пациента умерли, а 2 421 495 человек выздоровели.
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