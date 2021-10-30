Украинцы застряли в очередях на вакцинацию от COVID-19 накануне локдауна. Фото и видео

В Украине уже 15 областей находятся в "красной" зоне карантина, а вскоре ограничения усилят и в Киеве. В связи с этим многие украинцы начали выстраиваться в очереди, чтобы получить свою прививку от коронавируса и обойти карантинные меры.

Так, в городе Червоноград Львовской области, которая в субботу, 30 октября, уже стала "красной", десятки желающих иммунизироваться собрались у входа в пункт прививки. Очередь сильно растянулась по дороге.

Соответствующее видео опубликовали в местной Facebook-группе "Подслушано в Червонограде".

Аналогичная ситуация и в Одессе, которая перешла в "красную" зону ранее. На выходных центры вакцинации там работают с 9:00 до 18:00, однако люди занимали очередь с 8 утра. Привиться можно препаратами Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac.

Видео дня

В Киеве, который также оказался на пороге нового локдауна, в разы возросла популярность вакцинации от коронавируса. Как передает корреспондент OBOZREVATEL, большие очереди появились в столичном ТРЦ "Мармелад".

Аналогичная ситуация сложилась и в одном из ТРЦ на улице Берковецкой. Некоторые люди, которые пришли туда, чтобы вакцинироваться, сидели на полу, устав стоять в очереди.

Много людей и в пункте вакцинации на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Там прививки получают те, кто собираются ехать в другие регионы.

В центре COVID-вакцинации на территории Международного выставочного центра тоже большие очереди. За порядком на территории следит "Муніципальна варта".

Напомним: мы писали о том, где киевляне могут успеть сделать прививку до усиления ограничений. Полный список пунктов вакцинации – по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за минувшие сутки, 29 октября, сделали рекордное количество прививок от коронавируса – 317 209.