В Ивано-Франковске врачей взяли в 'плен' из-за нехватки вакцины. Видео

В Ивано-Франковске желающие вакцинироваться от коронавируса не выпускали медработников из центра иммунизации, так как вакцина закончилась, а не все люди из очереди получили укол. Инцидент произошел в ТРК "Панорама PLAZA" в пятницу, 29 октября.

Центр вакцинации по графику работает до 20:00, однако последнюю дозу вакцины там ввели в 19:15. По словам очевидцев, их не предупредили, что препаратов не хватает, передает "Галка" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Всего за день использовали около 370 доз вакцины, а новые медикам не подвезли. Люди, которые хотели успеть привиться до перехода области в "красную" зону, начали возмущаться.

"Когда собралось более 100 человек – осталось 32 дозы, потом 17, потом 12. Мы не обвиняем медиков – мы хотим, чтобы им обеспечили лучшие условия и что-то сделали с нами, потому что мы не вакцинированы и образовалась толпа", – рассказала горожанка.

На место инцидента пришлось вызвать полицию, которая урегулировала ситуацию. В коммунальном предприятии "Центр первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи" факт вызова правоохранителей подтвердили, однако ситуацию описали иначе.

Там не упомянули, что в центре прививки кончилась вакцина, однако написали, что люди заблокировали медработников в помещении и угрожали не выпустить их, пока те не вакцинируют всех желающих. После переговоров конфликт все же был исчерпан, медперсонал смог спокойно доработать свою смену до 20:00.

"Медицинские работники работают для Вас и с Вами, но они обычные люди. У них есть свои обязанности и графики работы, согласно с которым они и работают. Давайте уважать друг друга!" – сказано в сообщении.

Жителей Ивано-Франковская также призвали вакцинироваться тогда, когда это рекомендует делать Минздрав и их семейный врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 29 октября установили рекорд вакцинации от коронавируса – за сутки сделали 317 209 прививок.