В Украине более 26 тысяч новых больных коронавирусом за сутки, госпитализировано 5 305 человек
В Украине по состоянию на утро субботы, 30 октября, подтверждено уже 2 904 872 случая заражения коронавирусом. За минувшие сутки выявили 26 198 новых инфицированных, из них 1 643 – дети, а еще 379 – медработники.
Госпитализировано за день 5 305 пациентов с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, которые были опубликованы на сайте Министерства здравоохранения.
Всего в Украине коронавирус унес уже 67 393 жизни (+541 летальный случай за сутки), а победить болезнь смогли уже 2 430 944 человек (+9 449 за минувший день).
За прошлый день, 29 октября, вакцинировано рекордное количество людей – 317 209 человек за сутки. Первую дозу прививки получили 232 698 человек, а завершили иммунизацию после второй дозы – 84 511.
Всего в Украине уже сделали 17 400 008 прививок, одну дозу получили 10 022 976 человек, а полностью привиты 7 377 032 человека.
Больше всего новых случаев заражения за сутки выявлено в Днепропетровской (2280) и Одесской (1973), Львовской (1880), Сумской (1612) областях и Киеве (1455).
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 1455 случаев;
Винницкая область – 623 случая;
Волынская область – 652 случая;
Днепропетровская область – 2280 случаев;
Донецкая область – 1172 случая;
Житомирская область – 1002 случая;
Закарпатская область – 277 случаев;
Запорожская область – 1352 случая;
Ивано-Франковская область – 760 случаев;
Киевская область – 952 случая;
Кировоградская область – 199 случаев;
Луганская область – 592 случая;
Львовская область – 1880 случаев;
Николаевская область – 754 случая;
Одесская область – 1973 года;
Полтавская область – 1078 случаев;
Ривненская область – 998 случаев;
Сумская область – 1612 случаев;
Тернопольская область – 609 случаев;
Харьковская область – 1455 случаев;
Херсонская область – 1124 случая;
Хмельницкая область – 1150 случаев;
Черкасская область – 661 случай;
Черновицкая область – 684 случая;
Черниговская область – 904 случая.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в "красной" зоне уже 15 областей. В субботу, 30 октября, этот список пополнился сразу семью регионами.
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