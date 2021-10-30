В Украине более 26 тысяч новых больных коронавирусом за сутки, госпитализировано 5 305 человек

София Закревская
София Закревская
Covid
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В Украине более 26 тысяч новых больных коронавирусом за сутки, госпитализировано 5 305 человек

В Украине по состоянию на утро субботы, 30 октября, подтверждено уже 2 904 872 случая заражения коронавирусом. За минувшие сутки выявили 26 198 новых инфицированных, из них 1 643 – дети, а еще 379 – медработники.

Госпитализировано за день 5 305 пациентов с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, которые были опубликованы на сайте Министерства здравоохранения.

Всего в Украине коронавирус унес уже 67 393 жизни (+541 летальный случай за сутки), а победить болезнь смогли уже 2 430 944 человек (+9 449 за минувший день).

За прошлый день, 29 октября, вакцинировано рекордное количество людей – 317 209 человек за сутки. Первую дозу прививки получили 232 698 человек, а завершили иммунизацию после второй дозы – 84 511.

Видео дня

Всего в Украине уже сделали 17 400 008 прививок, одну дозу получили 10 022 976 человек, а полностью привиты 7 377 032 человека.

Больше всего новых случаев заражения за сутки выявлено в Днепропетровской (2280) и Одесской (1973), Львовской (1880), Сумской (1612) областях и Киеве (1455).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 1455 случаев;

  • Винницкая область – 623 случая;

  • Волынская область – 652 случая;

  • Днепропетровская область – 2280 случаев;

  • Донецкая область – 1172 случая;

  • Житомирская область – 1002 случая;

  • Закарпатская область – 277 случаев;

  • Запорожская область – 1352 случая;

  • Ивано-Франковская область – 760 случаев;

  • Киевская область – 952 случая;

  • Кировоградская область – 199 случаев;

  • Луганская область – 592 случая;

  • Львовская область – 1880 случаев;

  • Николаевская область – 754 случая;

  • Одесская область – 1973 года;

  • Полтавская область – 1078 случаев;

  • Ривненская область – 998 случаев;

  • Сумская область – 1612 случаев;

  • Тернопольская область – 609 случаев;

  • Харьковская область – 1455 случаев;

  • Херсонская область – 1124 случая;

  • Хмельницкая область – 1150 случаев;

  • Черкасская область – 661 случай;

  • Черновицкая область – 684 случая;

  • Черниговская область – 904 случая.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Коронавирус и вакцинация в Украине.
Ситуация с коронавирусом в Украине на 30 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в "красной" зоне уже 15 областей. В субботу, 30 октября, этот список пополнился сразу семью регионами.

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