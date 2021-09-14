В Украине решили продлить действие COVID-сертификатов: Ляшко раскрыл детали
COVID-сертификаты украинцев, сгенерированные через приложение Дія, будут действовать не шесть месяцев, а год. Минздрав и Минцифры должны в ближайшее время объявить о том, каким образом срок "коронавирусных паспортов" будет продлено.
Об этом во вторник, 14 сентября, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире ТСН. Как сказал он, вакцинированные против коронавирусной инфекции граждане, у которых COVID-сертификат оформлен только до декабря, могут не волноваться.
"Анонсирую продление действия "ковидного" сертификата, который ранее имел срок действия шесть месяцев, на 1 год", – сказал глава Минздрава.
Он также обратил внимание на то, что когда в стране усилят карантин, привитые украинцы получат определенные "выгоды". Так, обладатели "COVID-паспортов" смогут и дальше посещать спортзалы, массовые мероприятия и др..
При этом сами владельцы бизнеса будут выбирать, работать ли им с ограничениями, обязательными для "желтой" зоны карантина, или же принимать только иммунизированных.
В случае введения "красного" уровня эпидопасности в Украине, бизнес сможет работать только в том случае, если будет принимать исключительно вакцинированных клиентов, пояснил Ляшко.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Кабинет министров 13 сентября обновил карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.
В частности, в постановление правительства были внесены пункты о "коронавирусных" сертификатах украинцев.
Какие привилегии получат вакцинированные граждане – читайте в нашем материале по ссылке.
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