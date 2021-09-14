В Украине решили продлить действие COVID-сертификатов: Ляшко раскрыл детали

COVID-сертификаты украинцев, сгенерированные через приложение Дія, будут действовать не шесть месяцев, а год. Минздрав и Минцифры должны в ближайшее время объявить о том, каким образом срок "коронавирусных паспортов" будет продлено.

Об этом во вторник, 14 сентября, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире ТСН. Как сказал он, вакцинированные против коронавирусной инфекции граждане, у которых COVID-сертификат оформлен только до декабря, могут не волноваться.

"Анонсирую продление действия "ковидного" сертификата, который ранее имел срок действия шесть месяцев, на 1 год", – сказал глава Минздрава.

Он также обратил внимание на то, что когда в стране усилят карантин, привитые украинцы получат определенные "выгоды". Так, обладатели "COVID-паспортов" смогут и дальше посещать спортзалы, массовые мероприятия и др..

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При этом сами владельцы бизнеса будут выбирать, работать ли им с ограничениями, обязательными для "желтой" зоны карантина, или же принимать только иммунизированных.

В случае введения "красного" уровня эпидопасности в Украине, бизнес сможет работать только в том случае, если будет принимать исключительно вакцинированных клиентов, пояснил Ляшко.

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