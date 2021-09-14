В Украине решили продлить действие COVID-сертификатов: Ляшко раскрыл детали

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Covid
1 минута
1,3 т.
Ляшко рассказал о сроках действия электронных COVID-сертификатов

COVID-сертификаты украинцев, сгенерированные через приложение Дія, будут действовать не шесть месяцев, а год. Минздрав и Минцифры должны в ближайшее время объявить о том, каким образом срок "коронавирусных паспортов" будет продлено.

Об этом во вторник, 14 сентября, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире ТСН. Как сказал он, вакцинированные против коронавирусной инфекции граждане, у которых COVID-сертификат оформлен только до декабря, могут не волноваться.

"Анонсирую продление действия "ковидного" сертификата, который ранее имел срок действия шесть месяцев, на 1 год", – сказал глава Минздрава.

Он также обратил внимание на то, что когда в стране усилят карантин, привитые украинцы получат определенные "выгоды". Так, обладатели "COVID-паспортов" смогут и дальше посещать спортзалы, массовые мероприятия и др..

Видео дня

При этом сами владельцы бизнеса будут выбирать, работать ли им с ограничениями, обязательными для "желтой" зоны карантина, или же принимать только иммунизированных.

В случае введения "красного" уровня эпидопасности в Украине, бизнес сможет работать только в том случае, если будет принимать исключительно вакцинированных клиентов, пояснил Ляшко.

Виктор Ляшко в прямом эфире ТСН

Как ранее писал OBOZREVATEL:

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаКарантин в УкраинеКоронавирусВакцинация в Украине и мирекоронавирусМинистерство цифровой трансформации УкраиныМинистерство здравоохраненияприложение "Дія"Виктор Ляшко