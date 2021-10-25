В Ривне мужчина с COVID-19 умер на пороге больницы
В Ривне возле приемного отделения центральной больницы умер мужчина, который болел коронавирусом. Он был в тяжелом состоянии из-за болезни и должен был проходили лечение в реанимации.
Как рассказал Олег Ушкевич – заместитель главного врача областного центра экстренной медицинской помощи, умершему было 57 лет. Его перевозили из областного центра психического здоровья в реанимационное отделение центральной больницы, передает Rivne.media.
В центр житель Ривне попал с диагнозом алкогольный делирий (психоз, связанный со злоупотреблением алкоголем), позже у него обнаружили коронавирус. У мужчины было диагностировано пониженную сатурацию, дыхательную недостаточность и двустороннюю полисегментарную пневмонию.
По словам Ушкевича, он нуждался в госпитализации в реанимацию COVID-больницы. В автомобиле скорой его подключили к кислороду. Сердце 57-летнего мужчины остановилось у приемного отделения медицинского учреждения.
Как добавил представитель центра экстренной медицинской помощи, о гибели пациента сообщили в правоохранительные органы.
Напомним, ранее главный врач диагностического центра во Львове Тарас Жиравецкий рассказал, что в Украине назревает коллапс в медицинской системе из-за увеличения роста госпитализаций из-за коронавируса. Только 23 октября в стране госпитализировали 5924 человек. По мнению специалиста, при таких темпах коллапс произойдет через 10-14 дней и это будет катастрофой.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 25 октября на Херсонщине в больницах осталось кислорода на трое суток для оказания необходимой помощи пациентам с COVID-19. В сутки используется почти 15 тонн концентрированного воздуха.
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