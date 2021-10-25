В Николаеве заявили о введении ограничений для невакцинированных: какие запреты будут действовать
В Николаеве, который с 26 октября входит в "красную" зону карантина, вводят жесткие ограничения для граждан, которые не получили вакцину от COVID-19. Закрываются развлекательные места и заведения общепита.
Об этом на брифинге 25 октября сообщил первый заместитель мэра Виталий Луков. Однако работу продолжат те места, где персонал на 100% вакцинирован.
"Это же касается и клиентов, которые придут в эти заведения. Например, кафе и рестораны, коллектив должен быть 100% вакцинированы, также могут обслуживать только тех посетителей, которые предоставят сертификат о вакцинации", – пояснил чиновник.
Такие же ограничения введены для рынков и непродовольственных магазинов.
Луков добавил, что владелец или работник заведения обязан не обслуживать тех людей, которые не имеют сертификата о вакцинации. Если же человек будет нарушать правила, то владелец или сотрудник магазина имеет право вызвать полицию.
Контролировать соблюдение карантинных ограничений, проводить проверки и накладывать штрафы будут сотрудники Госпродпотребслужбы и Нацполиции.
По состоянию на 25 октября в Украине шесть областей соответствуют "красной" зоне карантина. Критическая ситуация с COVID-19 наблюдается в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской и Херсонской областях. со вторника, 26 октября, Николаевская и Ривненская области станут "красными".
С 21 октября жители регионов "красной" зоны не могут ездить в автобусах, поездах и летать на самолетах в другие области без свидетельства о полном курсе вакцинации или отрицательного теста на коронавирус.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве сказали, что в Украине смогут отменить карантинные ограничения только при наличии полной вакцинации против COVID-19 у не менее чем 70% населения.
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