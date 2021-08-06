В Израиле пожилых призвали отказаться от встреч и объятий до третьей прививки от COVID-19

В Израиле заявили, что граждане старше 60 лет окажутся в опасности, если не сделают третью вакцинацию от COVID-19 немедленно. Премьер-министр страны Нафтали Беннет предупредил, что до получения третьей дозы вакцины пожилые должны избегать людных мест и встречаться с родственниками только на улице и в масках, без объятий.

Об этом в четверг, 5 августа, заявил CNN со ссылкой на аудиосообщение Беннета, предназначенное для отправки друзьям и членам семьи. Премьер заявил, что в следующие две-три недели лица старше 60-ти, которые не были вакцинированы трижды, подвержены в шесть раз большему риску серьезно заболеть коронавирусом, чем те, которые уже получили дополнительную прививку.

Политик также сказал, что все граждане, которым больше 60-ти, должны проявлять особую осторожность, пока не пройдут еще один этап иммунизации.

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Отмечается, что Израиль столкнулся с новой волной коронавирусной инфекции. Так, за среду, 4 августа, в стране подтвердили 3430 случаев болезни, 250 человек – в тяжелом состоянии. Еще две недели назад "тяжелых" пациентов было только 62.

Напомним, что на прошлой неделе Израиль первым в мире объявил о начале вакцинации от коронавируса третьей дозой препарата Pfizer/BioNTech.

Такую прививку правительство санкционировало для всех граждан, которым больше 60 лет и которые получили последний укол с вакциной более пяти месяцев назад.

Как писал OBOZREVATEL, третий укол с вакциной в Израиле уже получили президент страны Ицхак Герцог и его супруга.

В то же время Всемирная организация здравоохранения категорически против практики введения третьей дозы вакцины от коронавируса. Вместо этого препарат призвали отдать странам с более низкими темпами иммунизации.