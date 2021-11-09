В Ивано-Франковске критическая ситуация с COVID-19: койки в реанимациях заполнены на 100%
В больницах Ивано-Франковска койки в реанимационных отделениях на 100% заняты больными коронавирусом. В то же время имеются значительные проблемы с поставками кислорода.
Об этом сообщил во время оперативного совещания заместитель мэра Ивано-Франковска Александр Левицкий. Совещание транслировалось в Facebook городского головы Руслана Марцинкива.
"Мы получаем просто шквал жалоб и претензий: "Почему не лечат? Переведите моего родственника в реанимацию". Мы, как врачи, вынуждены задавать себе вопрос: "А как можно освободить койку в реанимации?" – сказал Левицкий.
В свою очередь, начальница управления здравоохранения области Мария Бойко заявила, что в течение последних 10 дней в стационарах Центральной городской клинической больницы и городской клинической больницы №1 умерли 37 человек.
По ее словам, умирают преимущественно пожилые люди после 50 лет и все они – не вакцинированы.
"Примерно 75% пациентов – кислородозависимые. В реанимации находится 20 пациентов, из них на искусственной вентиляции легких – 11", – отметила Бойко.
Заполненность коек в центральной больнице по состоянию на 9 ноября составляет 93%, в больнице №1 – 73%.
В то же время суточная нехватка кислорода для больных составляет более двух тонн на каждое медучреждение, многих пациентов перевели на концентраторы.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 5 ноября в Николаеве группа людей "штурмовала" больницу, требуя кислорода для больной коронавирусом родственницы. Они с угрозами набросились на персонал лечебного учреждения. Неизвестные сломали шлагбаум и пытались выбить двери в приемный покой.
Ранее в Одессе закончился кислород для больных коронавирусом в областном центре социально значимых болезней. В результате 43 больных пришлось экстренно эвакуировать.
При этом в Моршине Львовской области с населением около 6 тысяч человек, пока что ни один больной COVID-19 не нуждается в госпитализации.
Между тем, в Украине разоблачили масштабные махинации с данными о вакцинации от COVID-19: они попадали в электронную систему eHealth.
Преступную схему организовала замдиректора одной из коммунальных больниц Ивано-Франковской области. За свои услуги она брала 2,5 тысячи гривен с человека.
К злоумышленнице обращались граждане, которые не хотели вакцинироваться, но желали получить сертификат в приложении Дія. Теперь врачу грозит тюрьма.
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