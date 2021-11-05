Сломали шлагбаум и угрожали: в Николаеве "штурмовали" больницу из-за нехватки кислорода для пациентки

В ночь на пятницу, 5 ноября, в Николаеве группа людей "штурмовала" больницу, требуя кислорода для больной коронавирусом родственницы. Они с угрозами набросились на персонал лечебного учреждения.

Об этом сообщила в Facebook главный врач областной инфекционной больницы Николаева Светлана Федорова. По ее словам, неизвестные сломали шлагбаум и пытались выбить двери в приемный покой (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В это время в больнице находились дежурная женщина-врач, медсестра и санитарка. Они нажали тревожную кнопку и вызвали полицию.

В ходе разбирательства оказалось, что пациентка поступила в Новобугскую больницу, в которой полностью отсутствует кислород.

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"Ее родственники не стали ждать, пока она умрет без помощи, и начали действовать вот таким путем", – отметила Федорова.

Она добавила, что некоторые больницы, которые считаются ковидными, не имеют не только кислорода, но и специалистов, способных оказать квалифицированную помощь.

Главврач каждый день получает сотни звонков и десятки сообщений в мессенджер: "Не принимают в 5-ю горбольницу, требуют, чтобы вместе с больным привезли кислород свой", "Мы из Снигиревки – нет кислорода и реанимации, заберите нас", "Родственница в 1-й горбольнице – сатурация 60, не забирают в реанимацию, нет мест", и т.д. и т.п.

В это время местные власти якобы посылают в Киев отчеты о том, что больницы обеспечены всем необходимым.

Федорова обратилась к Национальной полиции, Верховной Раде и Офису президента с просьбой обеспечить защиту медиков, которые лечат больных COVID-19.

"Дежурная смена умоляла полицию, написала письменно заявление с просьбой хотя бы до утра оставить пост… Развернулись и уехали! Мол, ждите, пока вас убьют: приедем снова", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе закончился кислород для больных коронавирусом в областном центре социально значимых болезней. Поэтому 43 больных пришлось экстренно эвакуировать.

При этом в Моршине Львовской области с населением около 6 тысяч человек, по состоянию на 26 октября ни один больной COVID-19 не нуждается в госпитализации.