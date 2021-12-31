В Италии новый рекорд заражения COVID-19 за сутки: более 140 тыс. больных

Италия в пятницу, 31 декабря, обновила рекорд по количеству новых больных коронавирусом за сутки. В этот день COVID-19 заболели 144 243 человека. Этот показатель является самым высоким в стране с начала пандемии коронавируса.

Обновленную COVID-статистику привело издание La Repubblica. Прошлый рекорд по заболеваниям был зафиксирован днем ранее – тогда зафиксировали 126 888 новых пациентов с коронавирусом.

При этом от заболевания за последние сутки умерло 155 человек. В стране также сделали рекордное количество тестов для определения коронавируса – 1 224 025. При этом по состоянию на 31 декабря в отделениях интенсивной терапии находится 1260 пациентов.

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В долине Аоста за последние 24 часа было выявлено 350 новых положительных случаев, в Пьемонте зарегистрирован 11 501 новый случай, в Ломбардии – 41 458, в Венето – 9 028, в Трентино – 1307, в Лигурии – 2420.

Ранее стало известно, что Италия стала страной повышенного риска для Германии. Такими в ФРГ считаются страны, где индекс заражения составляет более 200 новых случаев на 100 тысяч человек за неделю.

Напомним: Италия в период Рождества и Нового года переживает рекордную волну заражений коронавирусом. В результате в стране возникли трудности со своевременным тестированием на COVID-19. Цена ПЦР-тестов в частных лабораториях резко выросла, несмотря на призывы властей не поддаваться ажиотажу. Стоимость тестирования уже достигает 170 евро (около 5250 грн). Для сравнения, в Украине ПЦР-тест проводят в среднем за 800-1100 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии симптомы простуды обнаружили у 75% граждан. Исследователи не исключают, что это коронавирус.