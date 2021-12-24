Рекордная вспышка COVID-19 в Италии: от Омикрона массово болеют дети, эксперты призывают ускорить вакцинацию

В Италии впервые за все время пандемии коронавируса за сутки выявлено более 50 тысяч новых случаев COVID-19. При этом предыдущая рекордная вспышка заболевания была зафиксирована днем ранее – более 44 тысяч инфицированных. В связи с этим эксперты призывают итальянцев активнее вакцинироваться, а тем, кто уже получил две дозы препарата, делать третью.

Об этом в пятницу, 24 декабря, пишет издание LaRepubblica. Как отметил глава Высшего института здоровья Италии (ISS) Сильвио Брусаферро, коронавирусом начали чаще болеть подростки. Причина этому – низкий уровень вакцинации в этой возрастной группе.

Согласно данным, полученным ISS и Министерством здравоохранения, за последнюю неделю, на 100 тысяч жителей страны, в среднем 393 случая заболевания приходится на детей до 9 лет, а 404 – на подростков от 10 до 19.

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При этом, как отметил Брусаферро, пациенты в возрасте 80+, а также те, кто пребывают в группах риска, болеют реже, поскольку процент вакцинированных среди них гораздо выше. Более того, многие получили и бустерную дозу вакцины.

"Число граждан в возрасте от 80 лет, получивших третью дозу, достигло 63-64%, при этом внимание к вакцине растет во всех возрастных группах. Следует отметить, что в возрастной группе 20-29 лет как минимум одну дозу препарата получили 90% граждан, а среди подростков от 12 до 19 лет – 80%", – сказал Брусаферро.

Как пишет издание, эксперты в сфере здравоохранения страны уверены: чтобы остановить распространения более серьезного штамма коронавируса Омикрон, нужно охватить вакцинацией как можно больше людей во всех возрастных группах, в том числе и детей. Кроме того, важно поддерживать высоких иммунный ответ, посредством введения бустерной дозы вакцины от коронавируса.

Кроме того, они призвали не пренебрегать привычными противоэпидемическими мерами – гигиеной рук, использованием масок и социальной дистанцией.

Отметим, что в Италии за минувшие сутки обнаружили рекордное количество заражений коронавирусом – 50 559. Это самый высокий показатель в стране за все время пандемии, из-за которого она оказалась второй в мире. Больше всего заболевших в Ломбардии. В этой области заболели более 16 тысяч человек. Умер за последние сутки 141 человек.

Напомним: правительство Италии приняло решение исключить Украину из списка D с 15 декабря 2021 года и внести страну в список Е до 31 января 2022 года. Таким образом, украинских путешественников, которые посещают Италию в "необязательных целях" впускать не будут даже при наличии прививок против COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии на фоне распространения штамма коронавируса Омикрон ввели запрет на массовые мероприятия к Новому году и Рождеству. Ограничения будут действовать до 31 января.