В Европе заявили об угрозе затяжной 'твиндемии' из-за всплеска заболеваемости гриппом

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует затяжную "твиндемию" на европейском континенте из-за возвращения гриппа. Эксперты допускают, что в сложившихся условиях во время пандемии COVID-19 всплеск заболеваемости гриппом в Европе может продлиться вплоть до лета.

По данным ЕС, строгие карантинные ограничения, ношение масок и социальное дистанцирование, которые стали нормой в Европе во время пандемии, прошлой зимой победили грипп, временно ликвидировав вирус. Но теперь это изменилось, поскольку страны принимают менее строгие меры для борьбы с COVID-19 из-за массовой вакцинации. Об этом сообщает Reuters.

Так, с середины декабря 2021 года вирусы гриппа циркулируют в Европе быстрее, чем ожидалось. По данным ECDC и ВОЗ, в декабре число случаев гриппа в европейских отделениях интенсивной терапии неуклонно росло и достигло пика в 43 случая в последнюю неделю года.

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Это значительно ниже допандемического уровня: например, еженедельные случаи гриппа в отделениях интенсивной терапии достигли более 400 на том же этапе в 2018 году. Но это значительно больше, чем в прошлом году, когда, как показывают данные, за весь декабрь в отделении интенсивной терапии был зарегистрирован только один случай гриппа.

Главный эксперт ECDC по гриппу Паси Пенттинен предполагает, что возвращение гриппа может стать началом необычно долгого сезона "твиндемии", который может затянуться до лета. Он добавил, что отмена ограничительных мер весной может продлить циркуляцию гриппа далеко за пределы обычного конца европейского сезона в мае.

Твиндемия – это двойная эпидемия (в данном случае речь идет о COVID-19 и гриппе), которая может оказать чрезвычайно высокое давление на органы здравоохранения.

Напомним, глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко рассказал, что достаточно опасным миксом в организме человека может стать одновременное заражение гриппом и коронавирусом. К тому же подобное соединение инфекций уже регистрируется в мире и в Европе в частности.

Ранее сообщалось, что американская биотехнологическая компания Moderna работает над созданием вакцины, которая будет защищать от трех заболеваний. Речь идет о COVID-19, гриппе и распространенном респираторном вирусе (RSV).

Стоит отметить, что люди, заболевшие новым штаммом коронавируса Омикрон, чаще всего жалуются на пять основных симптомов. Они очень похожи на обычную простуду, однако этот вариант COVID-19 также может привести к длительным последствиям для здоровья, госпитализации и летальным случаям.