В Минздраве назвали пять симптомов, на которые чаще всего жалуются зараженные Омикроном

Люди, заболевшие новым штаммом коронавируса Омикрон чаще всего жалуются на пять основных симптомов. Они очень похожи на обычную простуду, однако этот вариант COVID-19 также может вызвать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи.

Об этом сообщили в Telegram Министерства здравоохранения. Отмечается, что чаще всего больные жалуются на следующие симптомы:

насморк (73%);

головные боли (67,5%);

усталость (63,5);

чихание (60%);

боли в горле (59,6%).

Кроме того, инфицированных беспокоят кашель – 43,5%, хриплый голос – 35,7%, озноб или дрожание – 30%, лихорадка – 29,4%, потеря искажения обоняния и/или вкуса – 23,7% и т.д. В то же время, существенного отличия от штамма Дельта не выявлено.

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Также в Минздраве предупредили, что те, кто не прошел по крайней мере базовый курс прививок, находятся под угрозой из-за стремительного распространения Омикрона.

В министерстве призвали при появлении любых симптомов ОРВИ прежде всего обратиться к своему семейному врачу и избегать людных мест до получения результатов теста на COVID-19.

Напомним: ранее врач из США Сьюзан Уолли сообщила, что у маленьких детей, инфицированных новым штаммом коронавируса Омикрон, характерным симптомом болезни является кашель. Как правило, он сухой и не сопровождается отделением мокроты. Она отметила, что дети болеют по-разному. Кто-то переносит болезнь легко, но многие такие случаи, когда им нужна госпитализация.

Как сообщал OBOZREVATEL:

эпидемиолог Наталья Виноград сообщила, что штамм коронавируса Омикрон по клиническим признакам приближается к гриппу, и этим в лучшую сторону отличается от предыдущих вариантов COVID-19. Однако Омикрон имеет большую проблему – 40% инфицированных являются бессимптомными носителями;

в Минздраве назвали основные характеристики штамма Омикрона. В частности, он чаще приводит к инфицированию в домашних условиях и имеет меньший инкубационный период. Кроме того, этот вариант COVID-19 чаще, чем предыдущие, поражает молодых людей и более заразен по сравнению с Дельтой.