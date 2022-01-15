Академик о 'миксе' гриппа и Омикрона: может быть очень опасным

Достаточно опасным миксом в организме человека может стать одновременное заражение гриппом и коронавирусом. Подобное соединение инфекций уже регистрируется в мире и в Европе в частности.

Как рассказал в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко, соединение гриппа и Омикрона называют Флорона. И это не новый вирус, а сочетание двух упомянутых выше.

Комисаренко подчеркнул, что человек способен болеть двумя вирусами одновременно, в данном случае заражение коронавирусом не препятствует попаданию в организм гриппа и наоборот. Он же же отметил, что это – очень сильная нагрузка на организм и он может не справиться.

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"Это опасно, потому что наша иммунная система, хоть она и мощная, хоть она и умеет различать разные вирусы и будет бороться с ними, но когда на нее идет дополнительная нагрузка, она может не выдержать", – сказал академик.

Медик успокоил, что данных случаев пока не много, но призвал украинцев подумать о вакцинации от гриппа, так как распространение Флороны может набрать обороты из-за сезонности гриппа.

Он добавил, что вакцины от гриппа и коронавируса никаким образом не влияют на эффективность друг друга, так как направлены на борьбу с отдельными болезнями.

Комисаренко предупредил, что человек, вакцинированный и от гриппа, и от коронавируса, может заболеть, но, по словам специалиста, течение заболевания будет значительно легче.

Известно, что первые случаи заражения коронавирусом и гриппом были выявлены еще в 2020 году. В Пекине (КНР) у 69-летнего мужчины с высокой температурой и сухим кашлем диагностировали сразу обе инфекции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве рассказали, что из себя представляет штамм коронавируса Омикрон и как он проявляет себя в организме.