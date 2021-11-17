Европу охватила новая вспышка COVID-19: вакцинация дала эффект, но без карантина не обойтись

Во всем мире снова растет заболеваемость коронавирусом. В некоторых странах Европы – Украине, Германии, Великобритании и Австрии – зарегистрированы рекордные за все время пандемии показатели выявления новых случаев COVID-19. Но между этими государствами есть существенное различие – процент привитых граждан.

Логично задать вопрос: разве вакцинация не снижает уровень заболеваемости? Как показывает практика, не всегда. Даже страны с высоким уровнем иммунизации сейчас вынуждены вводить дополнительные ограничения.

Зачем в Европе ужесточают карантин и какие преимущества дает вакцинация, читайте подробнее в материале OBOZREVATEL.

С начала осени в мире стремительными темпами начала расти заболеваемость COVID-19. При этом на Европу приходится около половины всех выявленных случаев заражения в мире. Больше всего пострадали страны, в которых вакцинация от коронавируса идет очень медленными темпами. В частности, это Украина, Беларусь, Латвия, Литва, Болгария и Румыния.

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В октября тенденция к росту возникла и в государствах Западной Европы – Германии, Австрии, Словакии, Словении, Чехии, Польше, Нидерландах, Дании и Норвегии. Но все эти страны можно разделить на три группы:

Высокий процент вакцинации: Германия (69%), Нидерланды (73%), Франция (70%), Италия (72%), Испания (80%). Средний процент вакцинации: Чехия (55%), Словакия (42%), Словения (54%), Хорватия (45%), Польша (53%). Низкий процент вакцинации: Румыния (35%), Болгария (23%), Украина (21%), Россия (35%).

Во всех вышеупомянутых странах растет число заражений. Но между этими тремя группами есть очень важное различие: чем больше вакцинированных, тем меньшая смертность от COVID-19.

Так, в первой и второй группах количество смертельных случаев существенно снизилось по сравнению с осенне-зимнем периодом прошлого года. Это наглядно показывает график.

А в третьей группе – с низким уровнем вакцинации – смертность очень высокая. В некоторых странах она уже превысила показатели прошлой весны, когда еще не началась прививочная кампания. Говоря простыми словами, высокий уровень иммунизации населения не может предотвратить распространение вируса, но позволяет пережить очередную волную без большого количества госпитализаций и смертей.

В то же время показательны графики стран, в которых уже привито более 80% населения. В них число новых случаев заражения и смертей практически не растет.

Несмотря на эффективность вакцинации, многие чиновники и эксперты по-прежнему считают, что жить без карантинов пока еще рано. В Великобритании, которая в июле отменила практически все ограничения, сейчас наблюдается серьезная вспышка заболеваемости. По этой причине власти обсуждают "план Б" – возвращение ограничений в случае, если нагрузка на больницы вырастет с наступлением зимы. Аналогичные предложения звучат и в Германии.

Но пока эти государства только дискутируют о необходимости локдауна, менее успешные в вопросе вакцинации страны уже ввели строгие ограничения из-за роста заболеваемости. И вот некоторые из них:

Австрия (63% вакцинированных)

С 15 ноября в стране был введен жесткий локдаун, который продлится 10 дней. Однако ограничения коснулись только граждан, которые не прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Непривитым жителям страны запрещено покидать дома без веской причины. Выходить в магазин и даже на работу – можно.

Ситуация в Австрии сейчас критическая: больничные койки ежедневно занимают те, кто не сделал прививку от COVID-19. Кроме того, болеют и те, кто вакцинировался более шести месяцев назад.

Контролируют соблюдение локдауна полицейские. Правоохранители проверяют сертификат вакцинации в самых разных местах – на железнодорожных вокзалах, в торговых центрах, парках и ресторанах. Нарушителям грозит штраф до 500 евро, а за отказ участвовать в проверке придется заплатить почти 1,5 тысячи евро.

Словакия (42% вакцинированных)

Ввести новые ограничения намерены и власти Словакии. Правительство предлагает на период усиления карантина ограничить для невакцинированных доступ к большинству заведений общего пользования – спортзалов, концертных площадок, несущественных магазинов, ресторанов и т.п.

Дания (76% вакцинированных)

Из-за роста заболеваемости ввести ограничения для непривитых решила и Дания, которая в сентябре полностью отменила карантин. В течение следующего месяца в стране снова будет действовать COVID-пропуск. Он является обязательным для лиц старше 15 лет, планирующих посещать ночные клубы, кафе и рестораны.

Нидерланды (73% вакцинированных)

Несмотря на высокий процент привитых граждан, тенденция к росту заболеваемости наблюдается и здесь. К примеру, 16 ноября в стране зафиксировали рекордные 20 тысяч новых случаев COVID-19.

Согласно ограничительным правилам, которые действуют с 13 ноября, бары, рестораны и супермаркеты должны закрываться не позже 20:00, а магазины с ассортиментом для неэкстренных нужд – до 18:00.

Жителям разрешается собираться дома группами не более четырех человек. Вновь введено правило обязательной социальной дистанции в 1,5 метра. Власти также рекомендуют гражданам по возможности работать из дома.

Крупные мероприятия в стране отменяются, а футбольные матчи снова проходят без зрителей. По истечении трех недель допуск в рестораны, кафе и места отдыха получат те, у кого имеется сертификат о вакцинации или справка о перенесенном COVID-19.

Латвия (60% вакцинированных)

15 ноября локдаун закончился в Латвии. В течение 25 дней в стране действовали комендантский час и другие жесткие ограничения, призванные снизить контакты между людьми. В частности, были закрыты вузы, магазины не первой необходимости, салоны красоты, кинотеатры, спортзалы, заведения общепита.

Но после окончания карантина ограничения отменили только для вакцинированных. Для граждан без COVID-сертификатов разрешено: ходить в продуктовые магазины, пользоваться услугами почты, заказывать еду навынос, пользоваться общественным транспортом, получать услуги по ремонту, финансам и телекоммуникационные услуги.

Вывод: вакцинация – крайне необходимая мера в разгар эпидемии коронавируса. Несмотря на рост заражений в странах с высоким уровнем вакцинации, количество смертей от COVID-19 не увеличивается. К тому же, как показывает практика, большинство из умерших – это люди, которые не сделали прививку. А вакцинированные, даже если и заболевают, то намного легче переносят инфекцию. Они не умирают и не страдают от последствий COVID-19.