В Германии введут ограничения для невакцинированных от COVID-19: какие запреты будут действовать

В Германии планируют ввести более жесткие ограничения для людей, которые до сих пор предпочитали не вакцинироваться против COVID-19. Это необходимо для контроля самых высоких уровней инфицирования с начала пандемии.

Как пишет The Guardian, 16 ноября агентство по борьбе с болезнями – Институт Роберта Коха –зафиксировало семидневный уровень заболеваемости – 312 случаев на 100 тысяч человек, причем в нескольких районах показатель заболеваемости превысил 1000. Год назад, до введения вакцинации, этот показатель составлял 139.

Так, ужесточение карантина будет включать допуск людей в общественный транспорт только в том случае, если они были вакцинированы, выздоровели или предъявили отрицательный результат ПЦР-теста.

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Также планируют обязательно вакцинировать людей в определенных сферах деятельности, таких как дома престарелых или больницы. СвДП призвала к введению вакцины в вооруженных силах. Опрос общественного мнения, проведенный агентством Forsa, показал, что 53% немцев высказались за эти меры.

В свою очередь три партии в парламенте заявили, что будут сопротивляться всеобщему локдауну и выступать за закон, позволяющий каждой из 16 земель вводить свои собственные ограничения.

Отметим, что на данный момент в Германии полностью вакцинировано менее 70% населения, в результате чего она значительно отстает от других европейских стран, таких как Италия, Испания и Португалия.

Ухудшение эпидемической ситуации, обычно связанное с более холодными месяцами, привело к тому, что некоторые больницы оказались на грани переполнения. Многие медучреждения прекратили почти все операции, кроме важнейших, чтобы справиться с увеличением числа пациентов.

В штате Саксония, где 85% коек интенсивной терапии занимают пациенты с COVID-19, недавно были введены так называемые правила 2G (нем. geimpft и genesen. - Ред.) – магазины и другие общественные места, включая футбольные матчи и рождественские ярмарки, будут посещать только люди, которые могут доказать, что они были вакцинированы или выздоровели.

Власти уже заявили о необходимости последовать этому примеру в Северной Рейн-Вестфалия и Берлине. В столице надеются вновь открыть центры вакцинации, которые были закрыты по всей стране в конце лета, когда в них больше не было необходимости, но это произойдет не раньше января или февраля.

Также, согласно данным сайта Worldometers, по состоянию на 16 ноября в Германии выявлено 39 985 новых случаев заболевания коронавирусом. Сейчас в стране фиксируются самые высокие показатели с начала пандемии. Общее количество – 5 108 904 случаев. Умерли от COVID-19 в Германии 98 660 человек. Показатель смертности также продолжает расти.

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