В Германии заявили об эпидемии непривитых: какая ситуация с заболеваемостью в стране

Министр здравоохранения Германии Йенс Спан заявил, что страна переживает массовую пандемию непривитых. Несколько немецких клиник забили тревогу по поводу увеличения количества пациентов с коронавирусом.

По словам министра, если бы больше людей вакцинировались, в отделениях интенсивной терапии было бы меньше пациентов с COVID-19, передает The Guardian. Он подчеркнул, что пандемия еще далека от завершения.

В среду, 3 ноября, в Германии сообщили о 2 220 пациентах, которые находятся в тяжелом состоянии в больницах. Это является самым высоким показателем с начала июня. За минувшую неделю в стране от осложнений умерло 666 человек. При этом число погибших растет менее резко, чем во время предыдущих трех волн коронавируса в Германии.

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"Четвертая волна развивается именно так, как мы опасались, потому что вакцину получили мало людей", – сказал Вилер.

Процент полностью вакцинированного населения фактически не изменился за последний месяц и составляет 66%. При этом в стране не введена обязательная вакцинация для некоторых профессий.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, чрезвычайное положение в Германии, введенное в связи с пандемией коронавируса, завершится 25 ноября. Оно действовало почти 19 месяцев – с 28 марта 2020 года.