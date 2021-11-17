В Словакии готовятся ввести локдаун для невакцинированных от COVID-19: какая ситуация с заболеваемостью

Правительство Словакции приняло решение усилить карантинные ограничения для невакцинированных против COVID-19. Премьер-министр Эдуард Хегер объяснил, что к таким мерам власти прибегли в связи с увеличением новых случаев заражения и загруженностью больниц.

Как сообщает издание Aktuality, к значительным ужесточениям противоэпидемиологических мер словакам стоит готовиться в ближайшие три недели. Также правительство может преждевременно ослабить карантин, если ситуация в больницах начнет стабилизироваться.

По словам Эдуарда Хегера, строгие меры карантина начнут действовать только для граждан, которые еще не вакцинировались против COVID-19. В частности, массовые мероприятия, магазины и торговые центры смогут посещать только те, кто прошел полный курс вакцинации или уже переболел коронавирусом. Также запрет коснется посещения спортивных мероприятий, оздоровительных центров и аквапарков.

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Глава правительства подчеркнул, что Словакия поступает так же, как и другие страны, где ухудшается ситуация с заболеваемостью COVID-19.

"Мы не хотим попасть в ситуацию, когда людям будет трудно получить медицинскую помощь. Мы не делаем ничего особенного, это делают окружающие государства", - пояснил он, приведя в пример Австрию, которая ввела локдаун для непривитого населения.

По информации портала Worldometers, на 17 ноября в Словакии всего выявлено почти 570 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 13 644 привели к летальным исходам. Выздоровели от коронавируса более 474 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии также планируют ввести более жесткие ограничения для людей, которые до сих пор предпочитали не вакцинироваться против COVID-19. Это необходимо для контроля самых высоких уровней инфицирования с начала пандемии.