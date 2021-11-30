В Австрии введут огромные штрафы за отказ от обязательной вакцинации

В Австрии могут ввести серьезное наказание для тех, кто будет отказываться вакцинироваться от коронавирусной болезни. Речь идет о штрафах от трех до семи тысяч евро.

Как пишет издание Die Presse, об этом говорится в законопроекте об обязательной вакцинации, который сейчас готовят в австрийском правительстве. Готового документа еще нет, но в распоряжении издания оказался черновой его вариант.

Как отмечается, правительство планирует принять закон уже в феврале 2022 года, а в начале декабря он будет вынесен на рассмотрение.

Как говорится в черновом варианте документа, граждан, которые не получат прививки против COVID-19, будут вызывать для вакцинации в административный орган региона. После второго отказа человеку будет назначен штраф в 3600 евро (примерно 110 тысяч грн) или четыре недели ограничения свободы.

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При следующих отказах размер штрафа может вырасти до 7200 евро (более 220 тысяч грн).

При этом, от обязательной вакцинации избавят беременных, людей, у которых есть противопоказания, и детей до 12 лет. Если документ все же примут, он будет действителен три года.

Ранее австрийский канцлер Александер Шалленберг заявил, что в стране приняли решение с февраля 2022 года ввести обязательную вакцинацию для всех граждан. Власти пошли на этот шаг из-за рекордного количества случаев новых заражений и одного из самых низких уровней вакцинации в западной Европе.

Австрия стала первой страной в Европе, которая решилась обязать граждан на законодательном уровне делать прививки от коронавируса.

При этом, чтобы остановить быстрое распространение болезни до того, как власти примут закон об обязательной вакцинации, в Австрии вели общегосударственный локдаун для всех категорий граждан – как вакцинированных, так и невакцинированных. Он начался с 22 ноября 2021 года.

Также в стране начали вакцинировать от коронавируса детей от 5 до 11 лет. Им вводят уменьшенное количество вакцины Biontech/Pfizer. Точную дозу врач определяет на месте, поскольку это зависит от физического состояния и веса вакцинированного. Власти приняли соответствующее решение из-за реальной угрозы четвертой волны коронавируса в столице Австрии.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 декабря на территории Польши начнут действовать новые, более ужесточенные правила карантина, в связи с угрозой нового штамма коронавируса Омикрон. В первую очередь, страна закроет транспортное сообщение с семью странами, где новая мутация поражает население в активной фазе.