Австрия первой в Европе заявила о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для всего населения

Австрия первой в Европе вводит обязательную вакцинацию от коронавируса для всего населения. Она начнет действовать с 1 февраля 2022 года.

Об этом сообщает издание Kurier со ссылкой на австрийского канцлера Александера Шалленберга. По его словам, с 22 ноября в стране вводится локдаун для всех граждан, так как в больницах заканчиваются свободные койки, а число новых случаев заражения COVID-19 растет.

"Несмотря на ведущиеся кампании, вакцинировать людей не удалось", – признал канцлер.

Он возложил ответственность за продолжение пандемии на противников прививок. Якобы в стране слишком много политических сил, выступающих против вакцинации, а следствием этого являются переполненные отделения интенсивной терапии и "бесконечные человеческие страдания".

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Согласно решению правительства, за отказ от вакцинации будет введено административное наказание. Исключение сделают только для тех, кто не может прививаться по медицинским показаниям.

С 15 ноября власти Австрии ввели карантин для непривитых от коронавируса. Невакцинированные старше 12 лет могут выходить из дома только в магазины за продуктами и вещами первой необходимости, а также на работу и прогулку. Их не пускают в рестораны или на мероприятия.

Спустя несколько дней такую меру сочли недостаточной для борьбы с инфекцией.

С 22 ноября всем гражданам настоятельно рекомендуется без надобности не выходить из дому. При этом школы остаются открытыми. Полный локдаун будет длиться максимум 20 дней. А для тех, кто не прошел вакцинацию, ограничения продолжат действовать и далее.

Также рекомендовано вводить третью бустерную дозу вакцины с 4-го месяца после второй.

На данный момент в Австрии полностью вакцинировано почти 64% населения, что является одним из самых низких показателей в Западной Европе. Также в стране один из самых высоких показателей заражения на континенте.

За минувшие сутки в Австрии зафиксировано 15 145 новых случаев коронавируса. Это абсолютный рекорд с начала пандемии. Всего в стране более 1 млн заболевания COVID-19 и почти 12 тысяч смертей от него.

Худшая ситуация сейчас в двух из девяти провинций – Верхней Австрии и Зальцбурге, где больницы испытывают все большую нагрузку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Нидерланды первыми в Европе ввели "зимний" локдаун. В стране ограничили график работы магазинов, учащихся отправили на дистанционное обучение.