В Польше заявили об ужесточении карантина с декабря: какие ограничения будут действовать

С 1 декабря на территории Польши начнут действовать новые, более ужесточенные правила карантина, в связи с угрозой нового штамма коронавируса Омикрон. В первую очередь, страна закроет транспортное сообщение с семью странами, где новая мутация поражает население в активной фазе.

Речь идет о государствах в Южной Африке: Ботсвана, Эсватини, Лесото, Мозамбик, Намибия, ЮАР и Зимбабве. Об этом во время брифинга министр здравоохранения Польши Адам Недзельски, передает агентство РАР.

"В отношении этих стран запрет на полеты вводится по согласованию с Министерством инфраструктуры. Кроме того мы решили продлить карантин до 14 дней для людей, которые едут в Польшу из стран, не входящих в Шенгенскую зону", – указал глава министерства.

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Как подчеркнул Недзельски, его ведомство предпринимает такие меры для того, чтобы, если не предотвратить полностью, то хотя бы замедлить передачу новой мутации COVID-19 через международные границы. Внутри самой страны также на две недели вводятся дополнительные ограничения: сейчас позволена заполняемость общественных локаций на 75%, Минздрав вводит запрет на свыше, чем 50%.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, специалисты в области инфекционных заболеваний в США назвали главный метод, который позволит снизить опасность поражения штаммом Омикрон.