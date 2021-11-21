В Австрии вводят общегосударственный локдаун: украинским туристам закроют въезд

В Австрии с 22 ноября 2021 г. начнет действовать общегосударственный карантин для всех категорий граждан – как вакцинированных, так и невакцинированных. В связи с этим поездки в страну с туристической целью станут невозможными.

Об этом сообщили в Facebook Посольства Украины в Республике Австрия. Отмечается, что закроются на карантин отели, хостелы, торговые центры, кафе и рестораны.

Лица, направляющиеся в Австрию по уважительным причинам, таким как посещение родственников, лечение, семейные обстоятельства, служебные поездки, свадьбы, похороны и т.д., должны учесть следующие положения:

Въезд без регистрации и без карантина с 22 ноября будет возможен только при наличии: сертификата о полной вакцинации (последняя прививка должна быть сделана более чем за 14 дней до въезда, документ действителен 9 месяцев) или подтверждение о выздоровлении после заболевания COVID -19 на английском или немецком языке.

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Следует заметить, что медицинская справка о наличии нейтрализующих антител не считается доказательством перенесенной болезни! Сертификаты в приложении "Дія" или бумажные от семейного врача признаются австрийской стороной, однако должны быть оформлены исключительно на английском или немецком языке с указанием количества сделанных доз и типа вакцины.

Для въезда с регистрацией и 10-дневным карантином необходимо иметь при себе подтверждение об отрицательном результате теста на COVID-19, сделать онлайн-регистрацию путешествия, а также после въезда непременно пойти на 10-дневный карантин (может быть приостановлен при предоставлении отрицательного результата, но не раньше, чем на 5 день после въезда).

Отметим, по данным сайта Worlometers, за минувшие сутки в Австрии выявлено 14 042 новых случаев заболевания коронавирусом. Умерли 22 человека, выздоровели – 9 018 человек. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 1 056 613 случаев заболевания COVID-19.

Напомним, ранее стало известно, что Австрия первой в Европе введет обязательную вакцинацию от коронавируса для всего населения. Она начнет действовать с 1 февраля 2022 года.

В то же время канцлер страны Александер Шеленберг возложил ответственность за продолжение пандемии на противников прививок – якобы следствием этого являются переполненные отделения интенсивной терапии и "бесконечные человеческие страдания". Согласно решению правительства, за отказ от вакцинации будет введено административное наказание.

Также в стране начали вакцинировать от коронавируса детей от 5 до 11 лет. Им вводят уменьшенное количество вакцины Biontech/Pfizer. Точную дозу врач определяет на месте, поскольку это зависит от физического состояния и веса вакцинированного. Власти приняли соответствующее решение из-за реальной угрозы четвертой волны коронавируса в столице Австрии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Нидерландах 12 ноября объявили так называемый зимний локдаун. В стране в последнее время фиксируют высокие показатели заболеваемости коронавирусом.

ранее в СНБО заявили, что украинские власти пока не видят необходимости во введении общенационального локдауна из-за COVID-19. Однако регионально более жесткие карантинные ограничения продолжат действовать до стабилизации ситуации с заболеваемостью.