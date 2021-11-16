В Австрии детей в возрасте с 5 лет начали вакцинировать от COVID-19

В понедельник, 15 ноября, в Austria Center в Вене, Австрия, начали вакцинировать от коронавируса детей от 5 до 11 лет. Было доступно 9 тыс. мест для регистрации, все они уже заняты.

Об этом сообщил мэр Вены Майкл Людвиг, пишет издание Die Presse. Отмечается, что вскоре будут добавлены новые даты. На пилотном этапе каждый день вакцинируют по 200 маленьких пациентов в режиме off-label, то есть нерегламентированного применения лекарственных препаратов, ведь Европейское агентство по лекарственным средствам еще не одобрило вакцинацию против COVID-19 для возрастной группы 5-11 лет. Это должно произойти 24 ноября.

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Детям вводят уменьшенное количество вакцины Biontech / Pfizer. Точную дозу врач определяет на месте, поскольку она зависит от физического состояния и веса вакцинируемого.

Как отметил Людвиг, власти приняли соответствующее решение из-за реальной угрозы четвертой волны коронавируса в столице Австрии, добавив что аналогичная практика уже есть в США.

Также, по неофициальной информации, до этого в Вене уже вакцинировали около 1000 детей, однако педиатры не разглашали соответствующую информацию. Поэтому всех желающих решили собрать в одном месте – Австрийском центре, где имеется вся необходимая инфраструктура – и делать прививки официально.

При этом президент Медицинской ассоциации Томас Секерес поприветствовал такие меры и призвал всех, кто еще этого не сделал, вакцинироваться.

"Мы находимся в самой сложной фазе пандемии. Вена может быть образцом для подражания для других федеральных земель", – заявил он.

Напомним, 14 ноября правительство Австрии ввело локдаун для граждан, которые не вакцинировались против коронавируса. Таких не будут пускать в рестораны или на мероприятия. В стране, где курс прививок от COVID-19 получило 65% населения, уровень иммунизации чиновники называют одним из самых низких в Европе, а уровень заболевания растет.

По данным портала Worldometers, Австрия находится на 38-м месте в мире по количеству всех подтвержденных случаев коронавируса – 971 541 заболевших за все время пандемии.

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