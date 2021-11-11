Кузин разъяснил, кого из детей будут вакцинировать от COVID-19 в Украине и что для этого нужно

В Украине дети от 12 до 18 лет могут абсолютно свободно вакцинироваться от коронавирусной инфекции. При этом письменное согласие на вакцинацию подростков до 16 лет должны дать родители или опекуны, кроме того, перед прививкой такой ребенок должен пройти осмотр семейного врача или педиатра.

Как рассказал в интервью Укринформ, главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Игорь Кузин, еще совсем недавно такие прививки в Украине делали лишь отдельным категориям детей, а именно, тем, кто едет за рубеж, кто имеет сопутствующие заболевания и которые предполагают дополнительную защиту от COVID-19. Теперь, по желанию семей, данная возрастная категория может быть вакцинирована.

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Кузин подчеркнул, что данная вакцина не является обязательной для детей, но в то же время, он акцентировал, что в мире проведено ряд исследований, которые доказывают эффективность такой прививки, более того, многие страны уже начали вакцинировать от коронавируса детей в категории 5+.

Вакцинируют детей в Украине с согласия родителей или тех, кто опекается ними. Данное правило касается тех, кто находится в возрастной категории 12-16 лет. В этом случае дети должны прийти на прием к семейному врачу или педиатру. Тот даст соответствующее направление на проведение вакцинации. С ним следует обратиться в любой пункт прививок. При этом взрослые письменно должны дать разрешение на вакцинацию ребенка от коронавируса.

"Если ребенок маломобилен, можно воспользоваться услугами мобильных бригад", – уточнил Кузин.

Он же отметил, что разрешения родителей или опекунов не требуется, если ребенку исполнилось 16 лет. В этом случае решение о вакцинации он может принять самостоятельно.

По словам главного санитарного врача, по состоянию на 8 ноября была проведена 6851 прививка детям в возрасте от 12 лет. Это те дети, которые вакцинировались проактивно, по желанию родителей.

Как сообщила пресс-служба Минздрава, за минувшие сутки, 9 ноября, вакцинировано от коронавируса 267 401 человек. Первую дозу вакцины получили 150 663 человека, вторую дозу - 116 738 человек.

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