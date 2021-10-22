Украинцам будут колоть бустерную дозу вакцины от COVID-19: кто сможет получить
В Украине могут разрешить введение бустерной (дополнительной) дозы вакцины против коронавируса для тех, кому она понадобится для выезда в другие страны. Сейчас в стране для этого есть достаточное количество препаратов.
Глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий заявил, что группа рекомендует Министерству здравоохранения принять такое решение, передает РБК-Украина.
При этом эксперт отметил, что, вероятнее всего, это не будет большой поток людей. В любом случае, как добавил Лапий, препаратов для этого достаточно.
По его словам, в качестве бустерной дозы может использоваться тот же препарат, что и при первичной вакцинации. Однако, если он будет недоступен, можно использовать и другой.
Кроме того, группа экспертов, которую возглавляет Лапий, будет рекомендовать введение третьей дозы препарата для украинцев с ослабленным иммунитетом. Речь идет про пациентов с онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфицированных, людей, принимающих препараты, которые подавляют иммунный ответ.
"Недавно также была рекомендация от Всемирной организации здравоохранения. Сегодня на штабе по вакциноуправляемым инфекциям мы утвердили рекомендации по дополнительной дозе", – сказал Лапий, добавив, что людям с низким иммунитетом будут рекомендовать для третьей дозы препараты компаний AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, CoronaVac или Moderna.
Эксперт подчеркнул: третья доза отличается от бустерной тем, что ее вводят через 28 дней после второй дозы, а бустерную – через шесть месяцев.
Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине могут ввести за правило введение бустерной вакцины для защиты от COVID-19. Однако окончательное решение будет принято уже после того, как большинство взрослого населения получит "антиковидные" прививки.
Вместе с тем, главный санврач страны Игорь Кузин заявил, что Минздрав планирует провести ревакцинацию населения от коронавируса. При этом вакцинация дополнительной третьей или бустерной дозой, по его словам, не рассматривается.
Как сообщал OBOZREVATEL, к концу 2021 года Украина получит еще 15 млн доз препарата для вакцинации компании Pfizer. Также ожидаются поставки вакцины от Moderna в рамках инициативы COVAX.
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